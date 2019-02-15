同居女友被指是「配偶」　單身漢不滿申長者津貼受阻　入稟求覆核

與女友同居的退休漢，兩年前向社署申請長者生活津貼，惟他認為自己屬單身的申請人，和女友在財政上各自獨立，遂拒在申請表內填寫配偶的收入和資產。社署職員回應指同居人士會被視為申請人的配偶，若退休漢拒交同居女友在財政資料，社署不能處理其申報。退休漢認為署方的決定不合法，入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻署方的決定。

申請人包國灝不滿社署指其同居女友是「配偶」，要求司法覆核。（資料圖片）

申請人為包國灝(下稱包)，答辯人為社會福利署署長。

聲稱與同居女友財政獨立

包在入稟狀透露現年66歲，於1989年退休。他曾結婚，但已於1985年離婚。2017年年初，他與現任女友同居，兩人財政獨立。同年10月，當時年介65歲的包，向社署申請長者生活津貼。他在申請表上提及他和另一人同居，但未有填寫「配偶」的收入和資產。包之後收到社署職員的電話，要求提供其同居女友在財政方面的資料，包拒絕。

指引明言視同居人士為配偶

包再和社署職員會面，對方亦要求包提交同居女友在財政方面的資料，並指根據社署內部指引，同居人士會被視為申請人的配偶，但職員未有出示內部指引。

認為侵犯女友私隱

他和社署職員有多番書信和電話聯絡，包強調「同居人士」和「配偶」不同，又質疑署方的做法違反《基本法》第36條，指香港居民依法享受社會福利的權利，和侵犯其同居女友的私隱。

職員則指，除非有足夠證據證明包和同居女友在財政方面各自獨立，否則職員需要兩人在財政方面的資料，以評核包的申請。去年11月，社署職員再去信催促包提供女友財政等資料，否則難以處理其申請。

申請表只得單身及已婚兩選擇

包在入稟狀指，長者生活津貼的申請表只有「單身人士」和「已婚夫婦」兩類。根據字面解釋，「已婚夫婦」、「配偶」並不應該包括同居人士，惟署方錯把同居人士視為配偶，因此認為署方決定並不合法，因而提出司法覆核。

案件編號：HCAL 425 /2019