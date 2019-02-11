【收緊長者綜援】議員促補回津貼　羅致光企硬：我哋無攞走任何嘢

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，惹來外界不滿。立法會福利事務委員會今（11日）討論檢討綜援補助金及特別津貼，有議員斥政府「帶頭虐老」，要求政府放下身段向受影響人士補回津貼。 勞福局局長羅致光表示，60至64歲正領取綜援的人不受影響，「無攞走任何嘢，冇需要畀番佢。」但強調政府將於今年底前完成檢討綜援特別津貼和補助金等安排，料可於2020至2021年度實行。

政府早前宣布將長者綜援年齡門檻由60歲提高至65歲，惹來外界不滿。（資料圖片）

港府本月起調高申領長者綜援的合資格年齡至65歲，惹來外界不滿。立法會福利事務委員會今（11日）討論檢討綜援補助金及特別津貼，民主黨議員鄺俊宇直斥政府「帶頭虐老」，新措施使受助人失去14項特別津貼，要求當局放下身段和面子向受影響人士補回津貼。

公民黨議員郭家麒亦指責，政府收緊長者綜援門檻如「主動歧視」、「一腳踢走初老長者」，詢問當局會否向60至64歲綜援受助人補回特別津貼和補助金等。