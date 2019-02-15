【明日大嶼】測量師學會料賣地收入可達1.14萬億元

特首林鄭月娥在去年10月公布的任內第二份施政報告，提出「明日大嶼願景」計劃，即落實東大嶼都會填海計劃，由原定的1,000公頃擴大至1,700公頃，並優先研究於交椅洲建1,000公頃人工島，初步估算工程成本約5,000億元。 香港測量師學會產業測量組主席趙錦權今日（15日）在傳媒午宴中指出，若「明日大嶼」可落實，料交椅洲的1,000公頃填海用地，保守估計可於10至20年內為政府庫房帶來9,700至11,400億元的賣地收入。

「明日大嶼願景」計劃主要是在港島至大嶼山之間的交椅洲海域填海。（資料圖片）

運房局去年公布《長遠房屋策略》2018年周年進度報告，決定於未來10年，將公私營房屋比例由六四比增至七三比。

趙錦權指出，根據新的公私營房屋比例，預料「明日大嶼」下的住宅土地，同樣會有七成劃作公營房屋，三成撥出私樓發展。按此推算，根據政府就交椅洲人工島的規劃，若連計約400萬平方米商業或寫字樓的樓面面積的商業用地，預料交椅洲人工島可於10至20年內，為政府庫房帶來9,700至11,400億元的賣地收入。

根據政府與房協的最新批地安排，出租屋邨將收取1,000元象徵式地價，而資助出售房屋的住用部分，則會減至市值地價的三分之一。他指出，上述估算尚未計及房協的地價收入，故強調只是保守估計，即政府的庫房收入或會更高。

香港測量師學會產業測量組主席趙錦權料交椅洲的1,000公頃填海用地，可於10至20年內為政府帶來9,700至11,400億元的賣地收入。（王潔恩攝）

料住宅賣地呎價最高一萬元

趙錦權指出，預料屆時住宅賣地呎價將達9,000至一萬元；商業用地則為8,000至一萬元。他解釋，預計賣地時當局的配套及規劃尚未完成，加上公營房屋比例較高，發展商難以做到「高檔次」發展，故呎價相對較低。

測量師學會將於下月一日聯同其餘三大學會，及建築、測量及都市規劃界立法會議員謝偉銓，與發展局局長就明日大嶼計劃會面，估計將有新發展方案推出。而測量師學會將就明日大嶼計劃成立小組，日後將與四大學會共同就計劃發表意見。