車公暗指明日大嶼畫餅充飢？林鄭神回應：我不是解籤專家

今年大年初二鄉議局主席劉業強到車公廟為香港求得一枝中籤，惟外界認為籤文「石田為業喜非常， 畫餅將來未見香； 怎曉田耕耘不得， 那知餅食不充腸」的整體寓意負面，一句「畫餅將來未見香」令人聯想起填海建屋的「明日大嶼」計劃是畫餅充饑，只有宏圖而無實效。 林鄭今早(12)日出席行政會議前被問到如何理解該籤文內容，她針鋒相對回應說：「我並非解籤的專家，對籤文的內容沒有特別的理解。」稱尊重大家對籤文有不同的演繹，笑言「我就無乜特別睇法嘞」。

林鄭被問到車公籤文是否指明日大嶼計劃「畫餅充饑」，她事先聲明自己並非解籤的專家，「對籤文的內容沒有特別的理解」。（張浩維攝）

新界鄉議局主席劉業強按照習俗，在沙田車公廟為香港求籤祈福，求得86號籤中籤，籤文為：「石田為業喜非常，畫餅將來未見香；怎曉田耕耘不得，那知餅食不充腸。」外界普遍認為籤文的內容負面，更理解為政府施政、花大量公帑興建的基建規劃，未能令社會受惠，猶如「畫餅充飢」。

林鄭今早出席行政會議前被記者問及她對籤文的理解。她稱，尊重大家對籤文有不同的演繹，惟自己並非「解籤的專家」，對籤文的內容沒有特別理解，「我就無乜特別睇法嘞」。

新界鄉議局主席劉業強在沙田車公廟為香港求籤祈福，求得86號籤中籤。他認為籤文顯示香港底子好，具先天優勢，但香港的規劃、政府的施政都需要市民支持。（資料圖片／梁鵬威攝）

事實上，觀乎林鄭近日反應，似乎未有因籤文或社會潑冷水而對「明日大嶼」卻步。據了解，林鄭昨晚晏請民建聯時，亦有提到「明日大嶼」願景，重申有關項目是解決土地房屋問題的關鍵，希望能盡快推動上馬。