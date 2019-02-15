九巴及龍運申請加價8.5%挨轟　議員：脫班率高於業界水平

九巴及龍運巴士早前向運輸署申請加價，加幅為8.5%。立法會交通事務委員會今（15日）討論相關事宜，有立法會議員批評九巴申請加價，惟服務未有提升，去年的脫班率達3.3%，高於業界水平2.9%。同時，又質疑加幅有否一併考慮政府周日（17日）實施的豁免隧道及道路收費。 運輸及房屋局副秘書長蔡傑銘表示，現時九巴及龍運申請的加幅仍未反映豁免隧橋費，相信措施實施後能將九巴的加幅降低兩個百分點。

九巴董事總經理李澤昌表示，脫班有多個因素導致而成，包括入行人數少及路面擠塞情況嚴重。(資料圖片)

民建聯立法會議員劉國勳表示，九巴去年的脫班率達3.3%，相比整體專營巴士脫班率的2.9%高。本身為北區區議員的他續指，收到不少市民反映，北區的脫班情況嚴重，追問九巴加價的同時，有否決定改善服務質素以及巴士安全。

資訊科技界立法會議員莫乃光則指，九巴加價猶如「百上加斤」，擔心會引起加價潮。同時質疑九巴現時只公布籠統的脫班率數字，惟未有就不同地區及路線資料分析脫班率，要求提供相關數據以監督九巴的服務水平。

九巴董事總經理李澤昌解釋，脫班有多個因素導致而成，分別招聘車長方面受到挑戰、入行人數少，以及路面擠塞情況嚴重。而蔡傑銘則指，會進一步研究如何公開脫班率的數字。

至於加價的考量，李澤昌表示薪金佔整體開支60%，且過去四年支付薪金上調了18%，相信未來人手及薪金會繼續上調，故有一定加價壓力。而取消車長特別更和減低工時方面，李澤昌表示將會探討將特別更工時縮短至13小時，同時透露過去數月，已招聘每日工作6小時的半職車長。