港大擬檢討延長退休年齡至65歲可行性　料最遲明年底完成

港大教學人員退休年齡為60歲，校內有聲音要求校方延長教學人員退休年齡，去年九名港大校董聯署促校方檢視退休政策。港大副校長（學術人力資源）區潔芳今（15日）出席新春茶聚時表示，校方聽到有關訴求，強調盡快啟動檢討程序，形容延長退休年齡的建議「並非唔可行」，但考慮到教研人員薪酬開支會相應增加，需要審視大學財政負擔能力，以及中低層的晉升情況，料最遲於明年底完成檢討。她強調，「都唔會拖㗎啦，大家都心急。」

港大副校長（學術人力資源）區潔芳今（15日）出席新春茶聚時表示，校方會盡快啟動檢討退休政策。（梁鵬威攝）

現時本港八間院校的教學退休年齡分別為60及65歲，各佔一半，尚未完全與政府公務員65歲退休年齡看齊。港大副校長（學術人力資源）區潔芳今日出席新春傳媒茶聚時表示，下午將與校內經濟學者、四月接任為首席副校長（暫代）王于漸開會相討有關議題，準備開展檢討退休年齡政策。她表示，大學人力資源情況與政府有別，形容政府有穩定稅收，庫房「豬籠入水」，不會擔心財政的承受能力；相反，公立大學的政府撥款按學生人數計算，財政上有一定限制，薪酬開支不可以無限擴張。

若延長退休年齡至65歲 財政最大考慮

區潔芳指，現時港大助理教授級或以上的教學人員一共約有一千人，平均年齡為30至60幾歲，若延長退休年齡多五年，變相最高薪酬教員開支增加，或會影響中低層教員的晉升情況，因為延長薪酬高的教員會令職級架構傾向過重（Top-heavy），「下邊升上嚟嘅同事，邊到搵錢畀佢升呢？」她指，校方或有需要計劃財政「開源」，例如開辦更多新課程賺錢，或爭取更多研究資助。

區強調，「呢個問題一定會解決到」，但亦需要思考自動延長教員退休年齡是否必然好事，她預計，大學退休政策檢討最遲於明年底前完成。

暫任首席副校長超過三年半的譚廣亨上月突然請辭，今日出席傳媒茶聚時被傳媒追問離任原因。（梁鵬威攝）

另外，暫任首席副校長超過三年半的譚廣亨上月突然請辭，並由經濟學者王于漸於四月一日接任。被問到首席副校長一職至今未有正式人選，是否招騁出現困難，區潔芳指，首席副校長是校長的緊密合作伙伴，由於新舊校長交替需時，加上校長張翔上任後需要時間熟悉本港高等教育環境，故一直未展開物色首副工作，料數星期後將會成立物色及遴選委員會，最快一年才有結果。區又形容王于漸為人有智慧，看事情較宏觀及全面，是暫代首副合適人選。

上任副校三年「港大冇咩大風浪」 管理層與學生「有計傾」

區潔芳又指，現時中大正全球招聘首席副校長，而港大亦同樣準備展開招聘，相信要吸納合適人選「一定難」，但否認與港大政治環境有關。她表示，自出任副校長一職三年來，「港大已冇咩大風浪」，大學人員可專心做教學與研究工作，學生亦與大學管理層有溝通，「冇咁抗衡管理層」，形容學生問題已非管理層最大挑戰，「唔係備戰狀態，可鬆一口氣。」

續任至2020年底 稱獲校長、首席副校挽留​

而區潔芳副校長的任期將於今年6月中屆滿，早前任期獲延長多18個月至明年12月31日，有別於以往5年一屆任期。區潔芳首次就續任期解畫，形容自己今年6月底就達60歲退休年齡，原定退休後環遊世界，但考慮若同時更換首席副校長及學術人力資源副校長，會令管治缺乏「延續性」，故在校長張翔及暫代首席副校長譚廣亨挽留下同意留任多一年半。