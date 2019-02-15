【港珠澳大橋騙案】辯方指上級求造假　低層員工成代罪羔羊

港珠澳大橋的石屎磚壓力測試涉造假，12名土木工程拓展署外判商前職員否認串謀詐騙案續審。早前認罪的技術員，今（14）於西九龍裁判法院以污點證人身分繼續作供，指小蠔灣試驗所於2015至2016年工作繁忙，人手及配套不足下，上級曾要求造假，低層員工則成了管理層的代罪羔羊。

辯方指原定工序被打亂

嘉科前工地實驗室技術員吳啟堯繼續接受辯方盤問時，辯方指出，造假現象不只歸咎於實驗室職員的人為錯誤，而是由上級要求。小蠔灣試驗所是為了檢測港珠澳大橋的建築物料而成立，監督該試驗所的土木工程拓展署首席技術主任，在工程停工時，為免試驗所的工作量減少，亦會接收其他試驗所的工程物料，因此大橋復工後，工作量又會大增，以致原定程序被打亂。

員工成了管理層的代罪羔羊

吳供稱，在2015至2016年適逢港珠澳工程上軌道，小蠔灣檢驗所工作繁忙，須檢驗很多物料，或出現人手不足、配套不足情況，令員工不夠機器使用。指工作安排管理混亂。辯方律師問吳：「員工係跟隨上級指示？」吳回答「是」，代表律師再追問：「員工係管理層嘅代罪羔羊？」吳說：「可以咁講。」

12名被告皆是嘉科工程顧問有限公司的前職員，年齡介乎23至59歲，被指於2013年1月1日至2016年7月26日期間，串謀及聯同不知名人士，詐騙簽核合格報告的兩名土木工程拓展署首席技術員劉啟森和袁寶強。

眾被告依次為8名前工地實驗室技術員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻、張嘉明，及4名前實驗室助理謝德禮、李志勤、陳志成、郭文輝。

案件編號：DCCC1031/2017