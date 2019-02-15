【非本地醫生】醫管局為三名海外培訓醫生申請有限度執業

再有海外醫生來港執業。醫管局今日（15日）向香港醫務委員會遞交三名非本地培訓醫生的新申請，以有限度執業註冊形式在公立醫院服務，涉放射科、急症科及家庭醫學。

公立醫院醫生人手不足，醫管局一直尋求海外培訓的「外援」來港執業。（資料圖片／羅君豪攝）

20非本地醫生符合來港執業資格

本港公立醫院醫生不足，立法會去年通過放寬有限度註冊醫生的註冊期至三年，冀可增加吸引力。醫管局稱海外招聘進度理想，初步已有接近20名非本地醫生被評定為符合資格的申請者。

醫管局發言人指，他們的資歷經由專科小組初步篩選，由專責小組進一步確定，並由有關臨床部門進行面試後認為適合聘用。所有申請人均已符合香港醫學專科學院認可的相關資歷要求，亦已取得當地的執業註冊。醫管局將會按他們可以到港履任的時間，陸續提交有限度執業註冊申請。

現有10非本地醫生任職公立醫院

發言人又指，面對臨床部門醫生人手緊絀及工作量沉重的問題，相關專科統籌委員會均支持為有需要的部門招聘非本地培訓醫生，醫管局有限度註冊計劃專責小組亦支持及通過有關決定。

截至今年1月，醫管局共有十名非本地培訓醫生以有限度執業註冊形式受聘於公立醫院服務，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學及內科醫管局將繼續透過有限度執業註冊形式聘請非本地培訓醫生，並持續監察公立醫院的人手情況。