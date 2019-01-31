【流感高峰】團體政總請願促輸入外地醫生　葛珮帆狠批：政府龜縮

流感肆虐，前線醫護人員多次向政府發出咆哮！有團體今日（31日）到政府總部外請願，要求政府盡快制定政策輸入外地醫務人員，批評醫護人員不足問題非單靠撥款五億元便能解決，促請政府勿做「鴕鳥」應用新思維模式解決問題。

新界社團聯會約15人今午到政府總部門外請願，他們高呼「強烈要求輸外地醫療人員」等口號。（盧翊銘攝）

新界社團聯會約15人今午到政府總部門外請願，他們高呼「強烈要求輸外地醫療人員」等口號。

民建聯立法會議員葛珮帆指，由於本港私人醫療市場競爭甚大，故以高薪挖角公立醫院的大批醫生，「即使增加了醫科生名額或護士名額，也未見能解決人手問題」，形容醫療系統進入了一個惡性循環。

葛珮帆對特首林鄭月娥「落閘」感擔心，認為政府就輸入外地醫療人員一事上採取鴕鳥政策。（盧翊銘攝）

建議參考新加坡模式

民建聯立法會議員葛珮帆指，由於本港私人醫療市場競爭甚大，故以高薪挖角公立醫院的大批醫生，「即使增加了醫科生名額或護士名額，也未見能解決人手問題」，形容醫療系統進入了一個惡性循環。

葛珮帆強烈建議，政府考慮輸入外地醫生，並參考如新加坡的模式，即列出全球排名首50至100位學府的醫科生，讓他們可以免試等方法來港行醫。她又批評，政府單方面增撥五億元資源無助解決大手緊張問題，「有錢都不一定吸引醫護人員投身公營醫療。」