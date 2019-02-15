【修例移交逃犯】赤柱及紅磡篋藏女屍案未破　疑兇傳藏身內地

香港少女潘曉穎在台灣疑遭香港男友殺害一案，觸發保安局建議修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》。保安局局長李家超今日（15日）透露，除了該案，目前另外有三宗謀殺案的疑兇，在港殺害港人後逃往內地或海外，以及有一宗在外地涉綁架案的香港疑犯藏身本港。 據了解，該三宗謀殺案，其中一宗是於2016年發生的廣告才俊在美麗都大廈賓館赤裸倒斃案，與死者曾共處一室的兩名洋漢下落不明；另兩宗分別是於12年前及6年前發現的皮篋藏女屍案，疑兇仍然在逃，疑藏身內地。

20歲香港少女潘曉穎去年2月到台灣旅遊期間，遭其同行男友陳同佳殺害，事件轟動全城，亦觸發保安局建議修訂《逃犯條例》。（資料圖片）

該三宗謀殺案中，事隔最久遠是2007年的赤柱沙井皮篋藏女屍案。女死者為失蹤了6日的美容院東主葉秀芬。她家境富裕，遭人下毒手後藏屍一個長約3呎的皮篋，被棄置於赤柱黃麻角道的一個沙井內，由一名在晚上遛狗的菲傭路經發現異樣報案。警方當時將案件列為兇殺案，懷疑女死者的一名中年男密友涉案。

紅磡篋藏女屍案​ 疑兇男友逃往澳門

另一宗是於2012年發生的紅磡海濱行李篋藏女屍案，女死者王榮生前任職夜總會，疑遭殺害被藏於一個27吋高的藍色篋，在維港浮沉，死者被發現時僅穿胸圍內褲。其同居男友涉嫌與案有關，惟下落未明。警方翻查閉路電視片段發現，疑兇曾拖住疑似藏屍行李篋進出女死者的住處大廈。惟當時疑兇已逃往澳門，警方要向澳門司警提出協助追查疑兇去向。

2016年廣告公司高層黃逸雄赤裸倒斃於美麗都大廈賓館，當時大批警員到涉事大廈調查。（資料圖片／余睿菁攝）

廣告才俊裸斃美麗都 兩洋漢疑兇在逃

此外，2016年發生的廣告才俊在美麗都大廈賓館赤裸倒斃案，男死者黃逸雄死時全身赤裸屈曲，面向牆壁，險上貼住膠紙，右眼及右手臂有瘀痕，身上有多處傷勢，房內不見死者財物，遺有性用品。而同入住該賓館租房的兩名洋漢去向不明，警方鎖定為疑兇，其中一名兇徒曾提出續租多一天以拖延時間。

男死者銀行戶口的3萬多元在案件揭發前被取走，警方調查後相信是謀財害命，惟兩兇徒已出境，只能將資料通報國際刑警協助追緝。據報，兩嫌疑來自北非阿爾及利亞及摩洛哥。

李家超解釋，修例的觸發點是源於一宗台灣兇殺案，但同時揭露現時制度上的法律漏洞，他日都可能在其他地區發生類似案件。（余俊亮攝） 有在外綁架案疑犯身處本港 李家超今日在立法會透露，有三宗謀殺案疑兇在逃而未能繩之於法，包括兩宗案的疑兇現今正藏身內地，一宗疑兇正處身其他國家，而一宗在外地干犯綁架案的港人疑犯正身處本港。 今次修例爭議點之一，是當局建議將訂明不適用於「香港與中國其他部分」的條文刪除。李家超表示，今次修例的觸發點是該宗台灣兇殺案，台灣已提出移交疑犯的司法協助，同時該案亦揭露現時制度上的法律漏洞，他日都可能在其他地區發生類似案件。

內地過往多次向港移交逃犯

不過，翻查資料，現時內地也能夠按香港警方通報協助緝兇並遣返本港受審。包括於2013年發生的26歲港龍空姐陳曼儀遭毒害後藏屍寓所衣櫃一案。兇手為死者男友莫俊賢，潛逃內地深圳3年，廣東公安機關抽調人員組成專案組調查，莫俊賢最後在一美髮店落網，由深圳市刑警帶到皇崗口岸的落馬洲大橋，移交香港警方。公安部當時發稿指，莫俊賢是自2000年以來，廣東公安機關向香港警方移交的第174名香港籍通緝犯。

而2008年10月發生的天水圍天瑞邨麥當勞命案，9名兇徒中有5人在逃。其中潛逃的3人在內地涉及毒品案件被捕及服刑後，由內地公安於去年將3人移交給香港警察。