【逃犯條例】不引渡政治犯到內地？多宗涉港人懸案皆「無關政治」

本港少女去年於台灣疑遭其男友陳同佳殺害，疑犯逃回香港，而港、台之間並無引渡協議。這宗轟動港、台的「拖篋棄屍」事發至今一年，港府建議修例設立一次性「個案移交」引渡機制，惟適用範圍亦包括中國內地，泛民主派擔憂若此例一開，內地政府可援引該法，引渡在港的政治犯到內地受審。 保安局局長李家超表示，按照擬修訂的《逃犯條例》，新的引渡機制不適用於涉及政治、宗教、種族的案件，亦會確保疑犯被移交後不會被附加其他新控罪，認為新例在保障人權方面較現行條例為佳。 然而，翻查過去案例，不少具敏感政治背景的港人，在內地因非政治罪而涉案，如出版內地政治「禁書」的銅鑼灣書店股東桂民海，在泰國神秘失蹤後，就因被指涉及多年前的一宗交通意外，「主動回內地投案自首」。

保安局局長李家超出席立法會保安事務委員會會議，發言回應泛民議員時不時表現激動。（余俊亮攝）

在今日的立法會保安事務委員會上，李家超強調，修例並非為「拖篋棄屍」案單一事件，而是要處理現行法律上的缺陷，又指同類問題日後亦可能會在其他司法管轄區發生，香港不能任由缺陷存在。

李家超亦補充指，除了「拖篋棄屍」案外，目前尚有另外3宗港人在港涉嫌干犯殺人案件後，逃往內地或海外，以及1宗港人在海外涉嫌干犯綁架罪案件，如修例未獲通過，這些案件就不能處理。

熱血公民鄭松泰亦質疑，當局如何界定何為政治性質罪行，如涉及國家安全、及「銅鑼灣書店書商案」，是否可向內地交人等。（余俊亮攝）

李家超：若涉政治、宗教、種族案不會移交

泛民主派在會上對修例表示憂慮，由於擬修定的新例，亦適用於中國內地，擔心內地政府會以新機制，提出引渡香港的政治犯回內地受審。民主黨涂謹申認為，當局借「拖篋棄屍」案修例是「醉翁之意不在酒」，質疑為何不與台灣按國際標準商討，如均適用的國際人權公約。

李家超則指，引渡條件之一，是疑犯在外地所涉及的罪行在香港也構成犯罪，而按照國際慣例，在移交疑犯之後，該名疑犯就不會再被轉移到另一個司法管轄區。此外，根據擬修訂的新例，疑犯被引渡後不可附加其他新控罪，而案件若涉及政治、宗教、種族案，則不會移交，有關人士亦可透過律師代表提出抗辯、申請人身保護令、提出司法覆核及上訴至終審法院等等。

李慧琼支持修例建議，指被要求引渡人士可申請人身保護令或提出上訴。（羅家晴攝）

桂民海神秘失蹤後現身 官媒指涉多年前車禍案件

然而，翻查過去案例，不少具敏感政治背景、而在內地捲入官非的港人，當局都不是以政治罪起訴。例如銅鑼灣書店股東桂民海，本身亦擁有瑞典國籍，他2015年在泰國失蹤，到2016年新華社突然發稿，稱他涉及2003年的一宗車禍，當年在緩刑期間利用他人身份潛逃，2015年「主動回內地投案自首」。

中央電視台2015年播出桂民海的認罪片段，更指他本名是「桂敏海」。但一直在瑞典的桂民海女兒Angela，公開聲稱她的「父親」本名是「桂民海」，並且指責央視「偽造她父親的名字」為「桂敏海」。

桂民海交通肇事的罪名，已在2017年10月刑滿出獄，當局指他涉及的涉嫌非法經營犯罪一案仍在查，尚未終結。桂於2018年1月，在瑞典使領館人員陪同搭火車到北京途中，被國安人員強行帶走，公安指他涉嫌為境外非法提供國家秘密、情報罪，對他採取刑事拘留強制措施。

書商姚文田被指走私化工原料 判監十年

至於出版多本內地「禁書」的香港晨鐘書局老闆姚文田，在2013年計劃籌備出版流亡美國的作家余杰新書《中國教父習近平》，同年10月，他在深圳過關時被拘捕，直至11月被當局以走私化工產品的罪名起訴，被指涉及走私價值134萬元人民幣的產品、逃稅74.56萬元人民幣。最終他在2015年被判監10年及罰款25萬元人民幣。姚文田在美國的兒子姚勇戰，是六四事件中唯一被捕的香港學生，他曾回應傳媒查詢，認為內地以走私罪重判父親是「殺一儆百」。

王健民、咼中校因非法經營罪判監

此外，政論雜誌《新維月刊》和《臉譜》創辦人王健民、咼中校，他們二人在2014年5月在深圳被捕，十個月後，他們被控在內地編輯出版發行非法出版物，涉嫌觸犯「非法經營罪」，涉案金額接近780萬港元。兩本雜誌均在內地印刷，在香港發行。

案件在2016年審判，王健民被判處有期徒刑5年零3個月，處罰金20萬元人民幣；咼中校被判處有期徒刑2年零3個月，處罰金5萬元人民幣。王健民的妻子徐中雲因幫助丈夫將在香港出版的雜誌寄給內地客戶，被判有期徒刑1年、緩刑2年，處罰金1萬元人民幣；這兩份雜誌自由撰稿人劉海濤，則被判有期徒刑2年、緩刑3年，處罰金2萬元人民幣。

林榮基：把刀架在港人頸上

捲入銅鑼灣書店事件、曾被拘押內地的前店長林榮基，接受傳媒訪問時指，修例是「把刀架在港人頸上」，他稱自己被內地通緝，條例通過後自己處境危險，更擔心全港市民的處境，內地可把政治事件包裝成其他刑事罪行，要求港府移交該人。