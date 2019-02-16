【交通津貼】屯門居民領取津貼大多達200元　市民：拎去飲茶

政府今年元旦日推出「免入息審查公共交通費用補貼計劃」，市民今（16日）起可透過八達通於港鐵站、輕鐵客務中心及便利店等地方領取津貼。 記者今早於西鐵屯門站視察情況，已有十多個市民蜂擁而至領取津貼，且大多獲取的補貼金額均高於200元以上。有市民表示，會利用交通補貼的費用「去飲啖茶、食吓茶餐廳」。

居住屯門的關女士指，交通補貼「都幫補到少少嘅」。（陳晶琦攝） 居住屯門的關女士於荃灣大窩口上班，她透露每月除了購買全月通的開支，亦要乘搭接駁巴士前往公司地點，故每月交通費用超過一千元。關女士透露，領取1月份的補貼金額約220元。她表示，交通補貼「都幫補到少少嘅」，同時又指會到能以八達通付款的餐廳「飲啖茶、食下茶餐廳」。

居住在屯門的樊女士則指，能領取交通補貼「好過無」。（陳晶琦攝） 同樣居住在屯門的樊女士表示，上班地點為迪士尼，故每日必須乘搭輕鐵、西鐵再轉乘港鐵線才能到達，每月車費高達1300元，故她領取1月份的補貼金額為236.6元。樊女士表示，能領取交通補貼「好過無」，惟認為金額不多，只能用以乘車。