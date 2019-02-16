【交通津貼】2月16日起可領取補貼　於7-Eleven、OK可獲額外$10

公共交通費用補貼計劃一月份補貼由2月16日（星期六）起供市民領取，市民屆時可透過各領取補貼途徑，以八達通輕拍閱讀器，將本年一月份的補貼儲入八達通內。領取每月補貼的限期為3個月，而且於指定日期內，在7-Eleven、OK便利店全線分店領取交通補貼的話，更可額外獲十元現金券。

使用八達通的市民只要在補貼領取站「嘟一嘟」就能領補貼。（岑卓熹、王海圖攝）

在每月的16日起，市民可透過四個方式以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼。

詳細領取補貼方式：

1. 在每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站； 2. 7-Eleven、OK便利店和惠康的所有分店惠康（包括Market Place by Jasons、Jasons ▪ Food & Living、Jasons ichiba及3hreesixty）的所有分店； 3. 八達通手機應用程式，及； 4. 八達通服務站。

有關補貼會自動儲入八達通，為方便市民有足夠時間領取補貼，領取每月補貼的限期為3個月。

如市民想「賺」得更多，可選擇由2月16日早上7時開始2月27日為止，到7-Eleven、OK便利店全線分店領取交通補貼，這便可額外獲十元現金券，而現金券將以收據形式贈送。

領取每月補貼的限期為 3個月，即市民需在5月15日前領取1月的補貼。（資料圖片）

計算補貼方法：

每月補貼金額將按每張八達通所記錄的實際每月公共交通開支計算。每月公共交通開支若超出$400，政府會為超出$400的實際公共交通開支提供百分之二十五的補貼，補貼金額以每月$300為上限。

至於指定車船票登記限期為購票日起計30天（適用於以現金或八達通以外的任何支付方式購買的指定車船票）。市民以現金或八達通以外的任何支付方式購買指定車船票後，須於購票當天起計30天內進行登記，相關費用才可納入購票月份的公共交通開支作補貼計算。

（按圖了解更多例子）

（香港特別行政區政府新聞處圖片）

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