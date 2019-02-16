【交通津貼】住羅湖新移民稱高興　跨境家長以津貼買餐好餸

政府公共交通費用補貼計劃今年1月1日起實施，市民今日（16日）起可在指定地點領取首份交通補貼。由於計劃毋須入息審查，推出時曾被指或淪為水貨客提款機。《香港01》記者今日到港鐵上水站視察，暫未見有疑似水貨客到場領取。有居於內地的市民表示，每月來往羅湖至上水工作，領取近300元補貼感到十分高興，稱會因而「買啲嘢囉」。 運輸署表示，今早各種領取補貼途徑的運作大致暢順。

港府於今年元旦推出公共交通費用補貼計劃，市民每月公共交通開支倘超出400元，政府會提供25%補貼，金額以每月300元「封頂」。如要領300元全額補貼，每月交通開支則要達1,600元或以上。

市民今日（16日）起可透過八達通，於港鐵站及輕鐵客務中心、便利店等超過1800個地點等，透過指定八達通閱讀器拍卡領取1月份的公共交通費用補貼。

來自內地新移民的吳先生帶兩張八達通拍卡，聲稱為自己及太太領取交通補貼。（梁鵬威攝）

來自潮州的新移民吳先生在上水站閱卡機拍拍兩張八達通卡，一張補貼約260元，另一張為約160元。他表示，自己居於羅湖，在上水藥房工作賣化妝品，交通費月花近兩千元。他指，今日從朋友得知可獲補貼，故到場拍卡為自己及太太領取。他坦言感到十分高興，稱會因而「買啲嘢囉」。

經常往返兩地的家庭主婦賴女士表示，對於補貼金額滿意，「有好過冇。」（梁鵬威攝）

另一名有拖篋、帶洗頭水等生活用品的家庭主婦賴女士則領取約110元補貼，往返中港兩地的她不時由羅湖到上水或沙田，接送小朋友跨境上學放學。她對於領取約百元補貼感到滿意，「有好過冇，可以買餐好餸。」

計劃毋須審查，市民可於每月的16日起，領取上一個月交通支出的補貼，每月補貼領取有效期3個月。