深圳灣公路大橋一條鋼纜鏽蝕折斷照行車　封兩條行車線維修

路政署署長陳派明今（16日）下午見記者「自爆」，該署在昨日（15日）巡查期間，發現深圳灣公路大橋往香港方向高架橋，其中一條外置鋼纜折斷，初步估計鋼纜因鏽蝕折斷，經工程師、顧問及專家檢查後確認結構安全。但因應維修需要，三條行車線中現正暫時封閉兩條，並已聯絡承建商安排更換折斷的鋼纜，料需時三星期。

路政署署長陳派明(左)今（16日）下午見記者「自爆」深圳灣公路大橋有一條鋼纜折斷。(梁鵬威攝)

或因鏽蝕致鋼纜折斷

陳派明續指經檢查後，橋的其他鋼纜未有異常情況。惟因應檢查橋樑結構，且要準備更換已折斷的鋼纜，故現時實施臨時交通安排，往香港方向的三條行車線，現正暫時封閉兩條行車線。他表示，昨日中午始發現問題，上一次到同一個位置巡查為兩周前，但未有發現鋼纜有斷裂。他初步估計，因鏽蝕原因引致鋼纜折斷。

涉事路段在香港段，工程由香港承建商負責。陳派明指，現時正聯絡相關承建商，安排更換折斷的鋼纜，需時三星期。同時，政府亦會取受損的鋼筋進一步試驗，並找出鋼纜折斷原因，以及聯絡專家進一步測試鋼纜的狀態。他表示須視乎測試結果，去考慮會否進一步測試其他鋼纜。署方又冀能在3個月內將全港類似設計的鋼筋橋樑一併檢視，以確保安全。陳派明又舉例，青衣北橋及八號幹線公路的橋樑皆以相類似方法設計，同時有使用內置式及外置式預應力鋼筋。