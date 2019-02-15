【港珠澳大橋】路政署16年知遲交紀錄未行動　陳帆：不涉施工質素

港珠澳大橋香港接線工程被揭發承建商「中國建築」遲交逾一萬份檢查及測量申請（RISC Form），佔總表格數量28%。 運輸及房屋局局長陳帆、路政署署長陳派明出席立法會會議後見記者。陳派明承認遲交RISC Form的表現並不理想，惟表示工程顧問「奧雅納」（Arup）已發揮監督工程職責，且有工地資料佐證施工工序，並於大橋開通前已由獨立審查顧問覆檢，故強調不涉及工程質量問題。

路政署署長陳派明表示，路政署早於2016年知悉承建商遲交RISC Form，但認為工程顧問Arup會跟進，故當時未有介入。(余俊亮攝)

至於路政署早於2016年已知悉事件，惟未有進一步行動。陳派明承認，路政署得悉奧雅納會跟進事件，故未有即時介入或採取行動。而中國建築在未有提交RISC Form便進行下一個工序，陳派明則指是由奧雅納的駐工地工程人員審批，但同意相關決定並不理想，最理想做法應是將所有RISC Form完成紀錄，才進行下一工序，故已將奧雅納與中國建築的表現反映在季度報告內。

陳帆補充，根據質量報告以及日常監管及匯報情況，認為港珠澳大橋工程遲交RISC Form並不影響施工質素；而港鐵沙中線工程缺失RISC Form，由於至今未有資料佐證施工實際情況，故或會涉及結構及公眾安全。