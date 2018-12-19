工程師陳派明接替鍾錦華任路政署署長　政府讚鍾「專業幹練」　

政府今日公布多個高層官員任命，其中首席政府工程師陳派明，正式「坐正」接替已展開退休前休假鍾錦華，出任路政署署長。 《香港01》早前報道，沙中線接連出現工程問程，官場流傳負責監督沙中線工程的路政署亦需為事件問責，當中時任路政署署長鍾錦華就率先於10月開始退休前休假，由陳派明署任，外界猜測兩件事有關連。

政府公布現任首席政府工程師陳派明接替退休的鍾錦華，任路政署署長。（資料圖片/歐嘉樂攝）

政府公布多個高層官員調動，包括保險業監管局前行政總監梁志仁，接替傅小慧升任駐京辦主任；現任環境局副秘書長劉明光，接替袁民忠平調出任政府產業署署長；現任差餉物業估價署副署長蔡立耀，接替將展開退休前休假的鄧炳光，出任差餉物業估價署署長，首席政府工程師陳派明亦正式接任路政署署長一職。

陳派明於1991年10月加入政府任職工程師，並先後於2009年8月晉升為總工程師，於2012年4月晉升為政府工程師，再於2015年5月晉升為首席政府工程師。公務員事務局局長羅智光表示，陳派明為資深工程師，讚揚他具備卓越的領導才能，加上在主要工程項目方面擁有深厚的專業知識，以及豐富的部門運作經驗，深信他能帶領路政署迎接未來的挑戰。

至於退休的鍾錦華，羅智光稱他在政府服務33年，對工作充滿熱誠，形容他「專業幹練」，出任路政署署長期間，負責多個主要的鐵路及公路項目的規劃、設計及推行工作，帶領部門應對複雜的工程及技術挑戰。

《香港01》早前報道，港鐵沙中線接連出現工程問程，官場流傳負責監督沙中線工程的路政署亦需為事件問責，當中時任路政署署長鍾錦華就率先於10月開始退休前休假。