【大灣區・專訪】梁錦松掌舵「新風醫療」　高層：建醫院疏導港人

香港公立醫院服務爆煲，不論病人、醫療人員都怨聲載道。中央政府提出大灣區規劃綱要，內地醫院能否成為紓緩本港醫療壓力的出路？繼香港大學深圳醫院在2012年以醫療改革實驗場之勢，進軍內地公營醫療系統後，近期亦有以港人掌舵的財團打入大灣區醫療市場。 「新風天域」集團董事總經理陳芷茵接受《香港01》專訪透露，集團在大灣區醫療產業大展拳腳，今年初宣布在深圳福田區收購了一間醫院的股權及地皮，冀建造世界級的私家醫院。醫院預料在2021年初落成，服務大灣區居民。陳芷茵表示，內地病例較多，不少患上癌症的港人亦選擇到內地醫治，相信做好醫院流程，港人對當地醫院有信心，自然可紓緩本港公立醫院壓力。

新風天域董事總經理陳芷茵闡述大灣區醫院的發展。（林若勤攝）

早於中央在2月公布粵港澳大灣區發展規劃綱要之前，「新風天域」集團（New Frontier）旗下的附屬公司「新風醫療」已覷準大灣區發展醫療的潛力，不惜花巨資搶佔投資先機，既收購醫生集團，又買醫院地皮。

梁錦松掌舵 拉攏政商醫好友加入

該集團內主力拓展內地醫療板圖的核心人物， 不乏本港政商界名人及名醫。新風天域的聯合創辦人及董事長梁錦松，是南豐集團董事長及行政總裁，曾任財政司司長。新風天域有多名港人熟識的臉孔，新風天域董事包括有「金刀梁」之稱香港醫院管理局前主席梁智鴻、港鐵公司主席馬時亨；而資深顧問有政制及內地事務局前局長譚志源及食物及衞生局前局長高永文、香港大學深圳醫院院長盧寵茂。

「新風天域」集團董事／資深顧問：

+ 2

今年1月收購深圳市三九醫院 改建國際級醫院

今年1月，新風醫療宣布以11.2億元人民幣，收購深圳華潤集團旗下附屬公司之醫療資產，包括深圳市三九醫院100%股權，及該公司在深圳市中心持有之一幅地皮及大樓，大樓總面積約64,000平方米。該醫院原址大樓會改建為一所國際級的大型綜合醫院，整個投資項目為30億元人民幣。

新風天域董事總經理陳芷茵闡述大灣區醫院的發展。（林若勤攝）

醫院距福田口岸站僅22分鐘車程

新風天域董事總經理陳芷茵指出，新醫院的服務規劃仍屬初期，暫時未能提供病床數目。記者翻查資料，該醫院地理位置接近中港口岸區，毗鄰深圳地鐵沙尾站，如搭地鐵前往，由福田口岸站前往僅22分鐘車程；羅湖站前往則為約30分鐘。

新風醫療在公布福田區醫院計劃前，2017年已購買了全中國第一個獲得「醫生集團營運牌照」的醫生集團：博德嘉聯醫生集團。該集團最初有近350至400個專科醫生執業。陳芷茵直言，「我們想掌握更多醫生資源，我們亦著眼大灣區，我們買醫院地皮前一年多，喺深圳開咗日間手術中心，是門診加日間手術中心。」此外，新風醫療曾向外發布，在惠州、廣州亦已開設醫療機構，屆時與深圳的新醫院勢會有轉介服務。

「新風醫療」宣布以11.2億元人民幣，在深圳收購華潤集團旗下附屬公司之醫療資產，包括三九醫院原址會改建成先進醫院。（受訪者提供）

集團開宗明義服務​大灣區居民及港人

新風醫療的官網新聞稿提到，開宗明義是「為大灣區居民以及日益增多在大灣區工作的香港人服務」，更準備聘請香港及外國醫療專家。然而，內地醫療制度和香港截然不同，其中醫生培訓已南轅北轍。香港醫科生是先成為全科醫生，再選擇專科修讀，內地是相反，先選擇專科，所以內地缺少家庭科醫生。

內地居民不論病情輕重，都傾向到醫院求醫，較少有家庭醫生的概念。陳芷茵剖析內地醫療情況，「國內醫生的壓力都係一樣沉重，你在內地睇醫生前，你以為自己係胃嘅問題去（醫院）掛號，後來發覺係腸問題，又要重新掛號，變咗好多分流唔到。」她認為因應內地醫療制度的不同，內地醫療亦應該做好分流工作，病人先經社區醫療中心分流，若只是傷風感冒，較輕的病症就不用去到醫院求診，從而做好整個醫療體系。

支持港澳醫療衞生服務提供主體在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式設置醫療機構，發展區域醫療聯合體和區域性醫療中心。........加強醫療衞生人才聯合培養和交流，開展傳染病聯合會診，鼓勵港澳醫務人員到珠三角九市開展學術交流和私人執業醫務人員短期執業。研究開展非急重病人跨境陸路轉運服務，探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點。 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》

在內地醫療界大展拳腳，新風醫療亦希望紓緩香港公立醫院爆棚的情況。先決條件是令香港人相信內地醫療制度及醫生質素。陳芷茵相信，只要做好內地醫院流程，可有助疏導香港病人，因為本港公立醫院服務等待需時。她期望日後建立一支國際化的醫療團隊，提供婦產兒科、老人科及腫瘤科等專科醫療服務。