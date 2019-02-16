深圳灣公路大橋07年通車　胡錦濤主禮　口岸成一地兩檢首例

路政署署長陳派明今（16日）下午突然召開記者會，稱署方在昨日（15日）巡查期間，發現深圳灣公路大橋往香港方向高架橋，其中一條外置鋼纜折斷，初步估計鋼纜因鏽蝕折斷，經工程師、顧問及專家檢查後確認結構安全。 深圳灣公路大橋過去一直鮮有被提及，然而它卻是意義重大；除了是慶香港回歸中國10周年的中港連接橋，連接的深圳灣口岸更是中港一地兩檢的首例。

深圳灣公路大橋在2007年開通，口岸是中港一地兩檢首例。（金門建築網頁圖片）

深圳灣公路大橋又被稱為深港西部通道，是來往香港與深圳的第4條跨境行車通道，全長約5.5公里，來往港深兩地只需10至15分鐘。大橋分為香港段及深圳段兩部分，當中香港段的建造工程合約由金門建築聯同Skanska International Civil Engineering及中鐵大橋局集團（MBEC）投得，根據金門建築的描述，該次的合約價為20億港元，造價逾9億元。

連接深圳和香港兩地的深圳灣公路大橋，包括行政上屬中國大陸的部份皆交由香港管理，並實行香港法律；連接通道的深圳灣口岸更是一地兩檢的首例。

時任國家主席胡錦濤的專車於2007年7月1日駛經深圳灣公路大橋，衝過深港分界線的綵帶，象徵大橋開通。（政府圖片）

胡錦濤主持開通儀式

深圳灣口岸及公路大橋作為實踐「一地兩檢」的首橋，於2007年7月1日傍晚開通，獲國家主席胡錦濤訪港後，乘坐專車首先駛經深圳灣公路大橋，衝過深港分界線的綵帶，主持儀式，象徵大橋的開通，胡錦濤更為深圳灣口岸開通儀式剪綵。

當日開通儀式由時任行政長官曾蔭權致辭，更提到深圳灣口岸及公路大橋能在短時間內完成這項大型工程，是深港合作的成果，形容深圳灣公路大橋形態優美，兩座斜拉橋的橋塔互相仰向對方，標誌着深港兩地民眾更加緊密團結起來，邁向繁榮。