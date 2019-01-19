【收緊長者綜援】林鄭推補助金　林正財：是「無辦法中嘅辦法」

政府下月將長者綜援門檻由60歲提高至65歲，在社會上引發爭議，行政長官林鄭月娥昨天（18日）宣布，向所有60至64歲的健全綜援受助人提供每月1060元的就業支援補助金。 行政會議成員、安老事務委員會主席林正財今日（19日）形容，補助金安排是政策過渡的務實安排，但理論層面上，是否最好的安排屬「見仁見智」。他認為，不知何時才等到60-64歲人士的就業率升至7成，所以目前安排是「無辦法中嘅辦法」。

林正財否認政府提供補助金是跪低，只是如林鄭所言，推出提升門檻時的行政安排未有深思熟慮，指職場對60歲以上人士不友善，年齡歧視仍嚴重。（高仲明攝）

林正財下午出席活動前接受記者訪問，被問及政府提升長者綜援門檻是否對60至64歲人士刻薄，他表示，非強迫他們工作，只是該年齡層人士比以往更健康，能夠維持工作能力，又指社署會用相對寬鬆的方法幫助他們。

他否認政府提供補助金是跪低，只是如林鄭所言，推出提高門檻時的行政安排未有深思熟慮，指職場對60歲以上人士不友善，年齡歧視仍嚴重。

被問為何不先擱置收緊政策，林正財認為，提高退休年齡「邊年傾都有爭議」，故「長痛不如短痛」，他指社會福利署會再檢討自力更生支援計劃。

林正財形容，補助金安排是政策過渡的務實安排，但理論層面上，是否最好的安排屬「見仁見智」；而他認為，最理想是有對高齡人士友善的工作環境後，才改動退休年齡，推行政策會較順暢，但問題是香港乃自由市場，認為不知要等到何時，60至64歲人士的就業率才會由5成升至7成，所以目前安排都是「無辦法中嘅辦法」。