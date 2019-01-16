【收緊長者綜援】林正財：社署樂意檢討程序　強調非削社福開支

政府2月起將長者綜援資格申請年齡由60歲上調至65歲，引起社會強烈反彈。行政會議成員兼安老事務委員會主席林正財出席公開活動時表示，相關修訂屬行政安排，希望能帶動整個社會延後退休年齡。他指，政府在今個財政年度已投放861億元在長者相關政策，強調新措施絕對不代表政府不關愛長者，亦非要削減社會福利開支。

行政會議成員林正財表示，延後長者綜援資格申請年齡屬行政安排，帶動社會延後退休年，政府並非不關愛長者。（林若勤攝）

對於有報道指，三類60歲至64歲綜援受助人在新政策生效後或毋須參加「自力更生支援計劃」，林正財指，社署一直檢視有關的綜援系統，若然這個年齡層人士在找工作上遇到困難，或因身體欠佳難以參與計劃就業，相信署方樂意作「人性化處理」，例如改善申請程序、減少面見社工次數及工作時數及提升生活津貼上限等，令他們得到更到位的支援。

被問到新措施對60歲至64歲長者是否有好處，林正財指，明白年紀越大，就業會遇到困難，但60歲人士未必一定無工作能力，「以我接觸，特別基層人士，大部份都想係63、64歲繼續工作。」他認為，今次社會就新措施的討論有正面價值，可帶動職場消除年齡歧視，期望私人公司可以改善人力政策，延後退休年齡。