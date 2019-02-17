【渣打馬拉松】派逾3萬環保摺杯　跑手只取不用：停斟水就跑唔返

每年馬拉松，用作為跑手作補給的紙杯均數以萬計；今年渣打馬拉松，大會為鼓勵跑手減少使用即棄紙杯和膠樽，首度派發環保摺杯，但由香港業餘田徑總會提供的數量只有3萬多個，只有約一半跑手獲派。 然而，有不少跑手即使領取環保摺杯，也沒有帶它走上跑道，指並不方便、也不衞生，對長跑選手而言「一停（斟水）就起唔返步」。對於跑手的批評，香港業餘田徑總會表示，明年未必會再派發，大會將再作檢討。

渣打馬拉會今年增設水站至11個，全馬賽道5個路段亦增設自助水機。（盧翊銘攝）

大會今年增設水站至11個，全馬賽道5個路段亦增設自助水機，供自備水杯跑手「補水」。但是，大會亦一如以往，會繼續用紙杯派水給無摺杯的跑手，終點亦繼續派樽裝水。

石先生領取了環保摺杯，但只留日後使用，他認為一個大水桶供跑手裝水「好唔衞生」。(勞敏儀攝)

跑手：不難發現紙杯滿地

全馬挑戰組跑手石先生領取了環保摺杯，但只留日後使用，解釋指一個大水桶供跑手裝水，「好唔衞生，之後再裝點都會有口水」，也沒有人會停下來慢慢飲用。石太太也指，跑道上不難發現紙杯滿地，又認為賽前派發一堆沒有作用的扣針，甚不環保，只能送贈小朋友。

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鄭先生(左)與友人張先生(右)賽前亦有領取環保摺杯，雖無携帶試用，但全程亦有盡量減少用紙杯。(勞敏儀攝)

以同一個紙杯 在不同補給站使用至破爛為止

全馬跑手鄭先生在比賽前亦領取一個環保摺杯，但並沒有帶其同行，解釋指「唔方便，一停（斟水）就起唔返步」。另一跑手張先生認為，「跑得馬拉松就唔想停，費事洩咗道氣，好辛苦！」但他也有減廢措施，先到第一個補給站領取第一杯水，同一個紙杯繼續在其後兩、三個補給站使用，直至其有破爛為止。

李小姐指，環保摺杯會留日後跑山賽時再用。(勞敏儀攝)

而全馬跑手李小姐雖然有帶環保摺杯出戰，但全程也沒有使用，只好留待日後跑山賽時再用。她又反映，進入西隧賽道時與大批半馬跑手同行，令賽道變得狹窄，只好繞過雪糕筒稍偏離賽道繼續賽事。此外，也有跑手中途弄丟環保摺杯，「放唔到入腰包，掛喺側邊就唔小心跌咗」。

渣打馬拉松雖為跑手提供環保摺杯，但大會亦一如以往，繼續用紙杯派水給跑手。（盧翊銘攝)

環團設22個回收站收蕉皮膠樽

環境局在前年推出《大型活動減廢指南》，鼓勵大型活動如渣打馬拉松，實踐減廢回收。去年維園終點的三色回收桶淪為「回蕉桶」，跑道上也四散跑手隨手棄置的紙杯及海綿。大會今年在維園及銅鑼灣運動場設置22個回收站，並有環保團體長春社在場協助跑手把廢物分類及乾淨回收。

有義工不斷提醒 跑手才不將蕉皮、膠樽當一般廢物​

長春社副總監黃子勁表示，近終點的回收站人流多而快，分類情況較不理想，需要義工不斷提醒，跑手才不直接把蕉皮、膠樽當一般廢物棄置，但認為今天的示範是環保教育，鼓勵市民日後分類回收。對於大會派發環保摺杯，他認為最理想是與選手包分開派發，讓有興趣為環保出力的跑手再排隊領取。

香港業餘田徑總會行政總監伍于豪表示，明年未必會再派發重用摺杯，大會將再作檢討。(黃偉倫攝)

明年是否再派摺杯 田總指會檢討

對於跑手批評，摺杯並不方便，香港業餘田徑總會行政總監伍于豪表示，計劃屬試驗性質，由跑手自行決定是否使用，明年未必會再派發，大會將再作檢討。