調查指9成煙民反對全禁電子煙　煙民批箝制自由：𠵱家唔係吸毒喎

政府上周刊憲，建議修例全面禁售電子煙和加熱煙等產品。香港吸煙愛好者大聯盟委託香港研究及發展中心，向吸煙人士進行一項民意調查，結果顯示，約九成受訪者反對禁止電子煙、加熱煙等產品，聯盟促請政府以規管代替一刀切全面禁止的做法。 有吸煙40多年的煙民表示，加熱煙成分與傳統香煙無異，不應禁售應改為規管，又指政府不應箝制煙民的選擇自由，「𠵱家唔係吸毒喎，係吸煙嘛。」

(黃靜薇攝)

36%受訪者指政府措施「過嚴」

調查於去年11月進行，透過簡單隨機抽樣方式，訪問419名吸煙人士。約五成半的受訪人士煙齡少於10年，有三成受訪者均有吸食電子煙及加熱煙的習慣。

結果顯示，有91%的受訪者反對政府全面禁止電子煙的做法，當中約36%認為措施「過嚴」、另約55%認為「不合理」，僅得不足1成認為「合理」。

召集人鄭成林表示，加熱煙的成分為煙葉，本質上與傳統香煙一樣，只是以電子裝置將煙草加熱，認為政府一併禁售加熱煙的做法不合理。他又認為現時未有權威的科學報告出電子煙對健康造成多大危害，促政府進一步就電子煙進行詳細報告。

由於現時仍未有法例去規管新興煙草產品，鄭成林贊成政府對此類產品作出規管，包括不可售予18歲以下人士、包裝顯示健康忠告等等。

大聯盟指出加熱煙（左一、二）的成分與傳統香煙（右一）相同。（黃靜薇攝）

傳統煙民改食加熱煙

本身吸食傳統香煙40多年的大聯盟秘書長王延華表示，自己都逐漸由傳統香煙改成吸食加熱煙，因後者產出的煙味較少，即使在家吸食，都唔會影響家人，「但如果食傳統煙，就會畀人鬧，要去後樓梯食。」而且一包加熱煙僅30多元，相比80多元的傳統煙平。

他直指吸食加熱煙與否是個人自由，政府可以規範在公共地方禁煙，但不應阻止煙民選擇吸食產品的類型，「𠵱家唔係吸毒喎，係吸煙嘛。」

報販憂生意大受影響

香港報販協會副主席楊敏強則指，現時全港約兩成報販銷售新型煙草產品，收入比原來增多兩至三成。他預料政府立法禁售後，報販將會更難生存，更變相鼓催煙民從其他不法途徑購買產品。