香港迪士尼樂園仍「見紅」入場人數增至670萬　淨虧損逾5千萬元

香港迪士尼樂園業績連續第四年「見紅」！樂園今（18日）公布2018年度業績，淨虧損由2017年度的 3.45億元，收窄至5400萬元，按年收窄84%。入場人數則由前一年度的620萬人次增至670萬人次，EBITDA亦升至 14億元，較前一年大升48%，亦創歷史新高。 樂園入場人次有增長，其中來自日本、南韓及菲律賓，分別上升44%、34%以及12%；然而，入園人次當中仍以本地客為主佔整體40%；內地則佔34%；來自國際市場只佔26%。

（資料圖片 / 張浩維攝 ）

廣深港高鐵及港珠澳大橋去年相繼通車，本港旅遊業亦持續興旺，去年整體訪港旅客按年升11.4%，多達6,514.8萬人次，同時帶旺兩大主題公園入場人數。海洋公園去年中公布2017/18年度入場人次，維持約580萬人。

迪士尼今（18日）公布2018年財政年度（2017年10月至2018年9月）業績，去年度總入場人次為670萬，比2017年的620萬人次微升8%，不過淨虧損為5,400萬港元，虧損數目有所收窄。

香港迪士尼樂園於2005年開業，於2008年首次公布業績淨虧損15.7億元，至2012年才首度轉虧為盈，獲純利1.09億元，及後2年純利持續增長。然而好景不常，2015年樂園業務收入雖達歷來第二高的51.14億元，卻轉盈為虧「蝕」1.48億元。

及後本港旅遊業步入寒冬，迪士尼2016年度業績再倒退，業務收入下跌6%至47.5億元，淨虧損擴大至1.71億元，連續第二年「見紅」。樂園同年宣布擴建計劃，至2023年間新建Marvel漫威主題區及魔雪奇緣主題區，及擴建城堡等，涉款109億元。

樂園去年五月開幕的「魔海奇緣凱旋慶典」互動舞台演出，為新階段擴展計劃揭開序幕。而最新的Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」則於今年3月底開幕。本月初上任的楊善妮亦曾透露，「睡公主城堡」有望於2020年如期完成。

華特迪士尼2019首季凈收入跌近4成 香港樂園消費、住宿有增加

美國華特迪士尼於本月5日公布2019年度首季度業績，指出香港園區情況好轉。2018年10月至12月的財務報告顯示，首季收入達153.03億美元，比前年同期相若，淨收入則為27.88億美元，比前年大跌37%。報告指出，上海迪士尼度假區及巴黎迪士尼業績下滑，其中上海因入園人數減少和成本上升，相反香港迪士尼樂園度假區的營業收入，則由於遊客消費增加及入住晚數增加而上升。