九巴工會爆：類似事件已發生幾次　近年派更者新手　遇故障會混亂

九巴轄下四間車廠的編更部電腦，今早懷疑發生故障「冧機」，須臨時改為以人手手寫派更，多間車廠均出現長長的「車長人龍」，以等候領取「飛單」取車開工；因車長未能順利開車，以致不少巴士路線因此出現延誤。

九巴僱員工會主席郭志誠在商台節目中「踢爆」，過去一年派更系統已發生過幾次類似故障，抨九巴「唔好嘅嘢盡量揜住先」；他又指，九巴派更系統新，電腦硬件舊，加上近年負責派更的新人不熟悉人手派更，因此一旦出現系統故障便會導致混亂。