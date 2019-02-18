九巴工會爆：類似事件已發生幾次　近年派更者新手　遇故障會混亂

撰文：鄺曉斌
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九巴轄下四間車廠的編更部電腦，今早懷疑發生故障「冧機」，須臨時改為以人手手寫派更，多間車廠均出現長長的「車長人龍」，以等候領取「飛單」取車開工；因車長未能順利開車，以致不少巴士路線因此出現延誤。
九巴僱員工會主席郭志誠在商台節目中「踢爆」，過去一年派更系統已發生過幾次類似故障，抨九巴「唔好嘅嘢盡量揜住先」；他又指，九巴派更系統新，電腦硬件舊，加上近年負責派更的新人不熟悉人手派更，因此一旦出現系統故障便會導致混亂。
九龍灣車廠內有車長排長龍。(「巴士台 HK Bus Channel」提供圖片)
九巴轄下九龍灣、屯門、沙田及荔枝角四間車廠編更部的電腦，今早懷疑發生故障以致「冧機」，須臨時改以人手手寫派更，多間車廠均出現長長的「車長人龍」，等候領取「飛單」取車開工。
由於事件發生於早上，正值市民上班、上學的繁忙時間，不少巴士路線因此出現延誤，有轉車站更出現長長人龍。
工會：應儘早公布故障減低影響
九巴僱員工會主席郭志誠在商台節目中批評，九巴派更系統新，惟電腦硬件舊，而近年負責派更的人手減少，加上新人不熟悉人手派更，因此一旦出現系統故障便會導致混亂。他認為，九巴應該更早公布故障情況，減少對市民影響。
郭志誠表示，過去一年派更系統已發生過幾次類似故障，青衣車廠在一個多月前曾發生類似問題，他批評九巴「唔好嘅嘢盡量揜住先」。