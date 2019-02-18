8大行業加薪展望：「IT狗」吐氣揚眉　細時唔讀書大個…加薪包尾

打工仔渴望加人工，但各行各業中，有人歡喜有人愁，有人事顧問企業今（18日）發布本年度8大行業薪酬趨勢預測報告。坊間有人以「IT狗」來取笑資訊科技從業員，但報告指，資訊科技業將是今年加薪之冠，平均加薪可達6.2%，若跳槽更保證有15至20%人工增幅。此外，業務及行銷業（Sales & Marketing），及會計、財務及金融業打工仔，亦有好消息，展望各平均加薪4.6%及4.2%，俱較去年增幅理想。 不過，產品採購及物流業平均加薪僅2.8%，翻查資料顯示，去年全年基本通脹率為2.6%，換而之，有關加幅僅些微追回通脹，人事顧問解釋，業內加薪保守，與行內傾向以科技取代人手、企業「瘦身」有關。下文亦附8大行業薪酬指標參考。

有人事顧問公司預測今年8大行業加薪趨勢，右為張優娜。(陳淑霞攝)

市場求才若渴 資訊科技專才跳槽可加40%人工

人事顧問公司Adecco 根據其數據庫，分析8大行業來年招聘趨勢，結果顯示，資訊科技界繼續暢旺，本年度加薪增幅可達6.2%，受惠於人工智慧(Al)、大數據及區塊鏈(Blockchain）等科技應用大行其道，科技專才需求大幅上升。資訊科技人才同樣最渴市，職位空缺按年增幅達9.2%，展望畢業生起薪點可達1.6萬元至2萬元，累積兩至三年經驗後，轉職平均加薪10至15%；而擁多元技能、有任職外資公司經驗者，跳槽時更有望加薪30至40%。

資訊科技界部分工種薪酬概況 職位 年資 月薪 軟體開發人員/程式設計師 (Software Developer/ Programmer) >2年 2.5萬元至5萬元 網絡/系統工程師 (Netword/ System Engineer) 1-3 年 2萬元至3萬元

解決方案經理 (Solution Program Manager) >5年 4萬元至8萬元

IT業最吃香，平均加薪6.2%。(資料圖片)

業務及行銷業受惠經濟轉型 網購人才最搶手

業務及行銷方面，平均加薪亦達4.6%，由於中國內地市場繁榮發展，不少企業更將業務擴展至本港，隨著電子轉型趨勢，大部分品牌業務及行銷團隊，依賴新科技及互聯網營銷，熟悉網購文化的年輕中層人才尤為搶手。

業務及行銷業(Sales&Marketing)部分工種薪酬概況 職位 年資 薪酬 FMCG 業務專員 (Sales Executive) 1-2年 1萬元-2萬元 FMCG 資深業務專員(Senior Sales Executive) 2-4年 1.8萬元-2.5萬元 公關 (PR Officer) 3-5年 1.6萬元-2.5萬元 公關經理(PR Manager) >5年 3.5萬元-6萬元 行銷企劃人員(Marketing Executive) 1-2年 1.4萬元-2萬元 廣告客戶主任( Account Executive) 1-2年 1.3萬元-1.8萬元

會計、財務、金融業仍旺 加薪幅度佳

會計、財務及金融業，則平均加薪達4.2%，Adecco香港及澳門區董事總經理張優娜指，轉職跳槽更有望加薪10至20%，更有年資逾5年的客戶服務經理，原本薪酬已逾7萬元，較同行為高，其後跳槽至歐洲投資公司後，獲加薪一半。

有前線客戶經理，跳槽外資公司後，獲大幅加薪一半人工。（資料圖片）

會計、財務及金融業界部分工種薪酬概況 職位 年資 薪酬 會計人員(Accountant) 3-5年 2.5萬元-3.5萬元 會計經理(Accounting Manager) >8年 3.5萬元-5萬元 資深審計師(Senior Auditor) 3-5年 2.2萬元-3萬元 財務分析師(Financial Analyst) 3-6年 2.8萬元-4萬元

稅務會計師(Tax Accountant) 2-4年

2萬元至2.8萬元

財務會計(Treasury Sccountant) 2-4年 2.8萬元-3.5萬元 財務長( Head of Treasury) >5年 7.5萬元-10萬元 銀行客戶關係經理(Customer Relationship Manager) >8年 2.5萬元-4.5萬元 法規事務專員 (Compliance Officer) 2-4年 3.5萬元-5.5萬元 股票研究員( Research/Equity Analyst) >3年 3.5萬元-12萬元 權結算部經理 (Settlement Manager) >8年 4.5萬元至6萬元

科技取代人手 傳統物流業加薪保守

張優娜續指，雖然外圍有中美貿易戰影響，惟本港企業未有受到太大衝擊，業務僅現放緩、但未有倒退，所以本港僱主暫普遍持觀望態度，但她指，物流業逐漸以科技取代人手，不少企業出現「瘦身」情況，所以加薪趨向保守，空缺率亦見負增長。

【2019年 8大行業平均加薪預測】

-資訊科技業 +6.2 %

-業務及行銷業(Sales % Marketing) +4.6%

-會計、財務及金融業 +4.2%

-零售業 +3.8%

-醫藥 +3.6%

-工程技術+3.3%

-行政管理+ 3.1%

-產品採購及物流 +2.8%

資料來源: Adecco《2019年大中華薪資指南》

其他行業薪酬指標如下：

行政管理界部分工種薪酬概況 職位 年資 薪酬 人資專員 (HR Officer) 2-4年 3萬元-3.3萬元 區域人資經理(Regional HR Manager) >8年 6萬元至7萬元 行政專員(Administrative Officer) 3至6年 2.5萬元-5.5萬元 電話客服主任/組長( Call Centre Supervisor/ Team Leader) 2-4年 2萬元-3萬元 客服主任(Customer Service Supervisor) >5年 2萬元-3.5萬元

零售業界部分工種薪酬概況 職位 年資 薪酬 業務專員(Sales Representative) 1-2年 1.2萬元-2.3萬元 店面經理(Store Manager) >8年 2.8萬元-7萬元 品牌經理(Brand Manager) >4年 5萬元-7萬元

產品採購與物流界部分工種薪酬概況 職位 年資 薪酬 採購人員( Merchandiser/ Procurement Officer) 3-5年 1.8萬元-2萬元 採購經理 (Merchandising Manager) 8-10年 4萬元-6萬元 船務主任(Shipping Supervisor) 3-5年 2萬元-3萬元 供應鏈副經理(Supply Chain Assistant Manager) 8-10年 4.5萬元-6萬元

醫藥界部分工種薪酬概況 職位 年資 薪酬 產品專員(Product Specialist) 2-3年 2.2萬元-3萬元 產品經理(Product Manager) 3-5年 3.5萬元-5萬元 臨床研究經理(Clinical Research Manager) >5年

4.2萬元-5.3萬元

