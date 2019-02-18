8大行業加薪展望：「IT狗」吐氣揚眉　細時唔讀書大個…加薪包尾

打工仔渴望加人工，但各行各業中，有人歡喜有人愁，有人事顧問企業今（18日）發布本年度8大行業薪酬趨勢預測報告。坊間有人以「IT狗」來取笑資訊科技從業員，但報告指，資訊科技業將是今年加薪之冠，平均加薪可達6.2%，若跳槽更保證有15至20%人工增幅。此外，業務及行銷業（Sales & Marketing），及會計、財務及金融業打工仔，亦有好消息，展望各平均加薪4.6%及4.2%，俱較去年增幅理想。
不過，產品採購及物流業平均加薪僅2.8%，翻查資料顯示，去年全年基本通脹率為2.6%，換而之，有關加幅僅些微追回通脹，人事顧問解釋，業內加薪保守，與行內傾向以科技取代人手、企業「瘦身」有關。下文亦附8大行業薪酬指標參考。
有人事顧問公司預測今年8大行業加薪趨勢，右為張優娜。(陳淑霞攝)
市場求才若渴 資訊科技專才跳槽可加40%人工
人事顧問公司Adecco 根據其數據庫，分析8大行業來年招聘趨勢，結果顯示，資訊科技界繼續暢旺，本年度加薪增幅可達6.2%，受惠於人工智慧(Al)、大數據及區塊鏈(Blockchain）等科技應用大行其道，科技專才需求大幅上升。資訊科技人才同樣最渴市，職位空缺按年增幅達9.2%，展望畢業生起薪點可達1.6萬元至2萬元，累積兩至三年經驗後，轉職平均加薪10至15%；而擁多元技能、有任職外資公司經驗者，跳槽時更有望加薪30至40%。
資訊科技界部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|月薪
|軟體開發人員/程式設計師 (Software Developer/ Programmer)
|>2年
|2.5萬元至5萬元
|網絡/系統工程師 (Netword/ System Engineer)
|1-3 年
| 2萬元至3萬元
|解決方案經理 (Solution Program Manager)
|>5年
|4萬元至8萬元
IT業最吃香，平均加薪6.2%。(資料圖片)
業務及行銷業受惠經濟轉型 網購人才最搶手
業務及行銷方面，平均加薪亦達4.6%，由於中國內地市場繁榮發展，不少企業更將業務擴展至本港，隨著電子轉型趨勢，大部分品牌業務及行銷團隊，依賴新科技及互聯網營銷，熟悉網購文化的年輕中層人才尤為搶手。
業務及行銷業(Sales&Marketing)部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|薪酬
|FMCG 業務專員 (Sales Executive)
|1-2年
|1萬元-2萬元
|FMCG 資深業務專員(Senior Sales Executive)
|2-4年
|1.8萬元-2.5萬元
|公關 (PR Officer)
|3-5年
|1.6萬元-2.5萬元
|公關經理(PR Manager)
|>5年
|3.5萬元-6萬元
|行銷企劃人員(Marketing Executive)
|1-2年
|1.4萬元-2萬元
|廣告客戶主任( Account Executive)
|1-2年
|1.3萬元-1.8萬元
會計、財務、金融業仍旺 加薪幅度佳
會計、財務及金融業，則平均加薪達4.2%，Adecco香港及澳門區董事總經理張優娜指，轉職跳槽更有望加薪10至20%，更有年資逾5年的客戶服務經理，原本薪酬已逾7萬元，較同行為高，其後跳槽至歐洲投資公司後，獲加薪一半。
有前線客戶經理，跳槽外資公司後，獲大幅加薪一半人工。（資料圖片）
會計、財務及金融業界部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|薪酬
|會計人員(Accountant)
|3-5年
|2.5萬元-3.5萬元
|會計經理(Accounting Manager)
|>8年
|3.5萬元-5萬元
|資深審計師(Senior Auditor)
|3-5年
|2.2萬元-3萬元
|財務分析師(Financial Analyst)
|3-6年
|2.8萬元-4萬元
|稅務會計師(Tax Accountant)
|2-4年
|
2萬元至2.8萬元
|財務會計(Treasury Sccountant)
|2-4年
|2.8萬元-3.5萬元
|財務長( Head of Treasury)
|>5年
|7.5萬元-10萬元
|銀行客戶關係經理(Customer Relationship Manager)
|>8年
|2.5萬元-4.5萬元
|法規事務專員 (Compliance Officer)
|2-4年
|3.5萬元-5.5萬元
|股票研究員( Research/Equity Analyst)
|>3年
|3.5萬元-12萬元
|權結算部經理 (Settlement Manager)
|>8年
|4.5萬元至6萬元
科技取代人手 傳統物流業加薪保守
張優娜續指，雖然外圍有中美貿易戰影響，惟本港企業未有受到太大衝擊，業務僅現放緩、但未有倒退，所以本港僱主暫普遍持觀望態度，但她指，物流業逐漸以科技取代人手，不少企業出現「瘦身」情況，所以加薪趨向保守，空缺率亦見負增長。
【2019年 8大行業平均加薪預測】
-資訊科技業 +6.2 %
-業務及行銷業(Sales % Marketing) +4.6%
-會計、財務及金融業 +4.2%
-零售業 +3.8%
-醫藥 +3.6%
-工程技術+3.3%
-行政管理+ 3.1%
-產品採購及物流 +2.8%
資料來源: Adecco《2019年大中華薪資指南》
其他行業薪酬指標如下：
行政管理界部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|薪酬
|人資專員 (HR Officer)
|2-4年
|3萬元-3.3萬元
|區域人資經理(Regional HR Manager)
|>8年
|6萬元至7萬元
|行政專員(Administrative Officer)
|3至6年
|2.5萬元-5.5萬元
|電話客服主任/組長( Call Centre Supervisor/ Team Leader)
|2-4年
|2萬元-3萬元
|客服主任(Customer Service Supervisor)
|>5年
|2萬元-3.5萬元
零售業界部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|薪酬
|業務專員(Sales Representative)
|1-2年
|1.2萬元-2.3萬元
|店面經理(Store Manager)
|>8年
|2.8萬元-7萬元
|品牌經理(Brand Manager)
|>4年
|5萬元-7萬元
產品採購與物流界部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|薪酬
|採購人員( Merchandiser/ Procurement Officer)
|3-5年
|1.8萬元-2萬元
|採購經理 (Merchandising Manager)
|8-10年
|4萬元-6萬元
|船務主任(Shipping Supervisor)
|3-5年
|2萬元-3萬元
|供應鏈副經理(Supply Chain Assistant Manager)
|8-10年
|4.5萬元-6萬元
醫藥界部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|薪酬
|產品專員(Product Specialist)
|2-3年
|2.2萬元-3萬元
|產品經理(Product Manager)
|3-5年
|3.5萬元-5萬元
|臨床研究經理(Clinical Research Manager)
|>5年
|
4.2萬元-5.3萬元
工程技術界部分工種薪酬概況
|職位
|年資
|薪酬
|大型公共建設專案工程師 (Transportation/ Construction Project Manager)
|>5年
|5萬元-13萬元
|IC生產製造工程師 (IC Manufacturing Process Engineer)
|1-3年
|1.8萬元-2.6萬元