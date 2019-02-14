升職加薪7成到越南做開荒牛　連登仔不捨妻女求助網民：點算好？

為升職放棄家庭值得嗎？近日一名連登仔室在討論區發文求助，稱公司打算在越南開分公司，有意委派他到當地做開荒牛，並承諾升職、加薪7成、包食宿等，條件是跟公司簽5年死約，惟他表示已婚及育有兩名分別4歲及10個月大的女兒，正處於人生交叉點，故希望網民能提供意見。 樓主的遭遇引來大批網民熱議，有網民反對他拋妻棄女到越南工作，擔心他將錯過女兒的成長最重要時間，亦有人建議他可帶同妻女定居當地。

日前一名連登仔收到公司通知，有意委派他到越南河內作開荒牛。（GettyImages/視覺中國）

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該巴打日前在連登討論區發文指，在證券公司的資訊科技部門（IT）工作，月薪約3.5萬，如果連同獎金，就有大約5萬元收入，妻子都有工作，兩人育有兩名分別4歲多及10個月大的女兒，沒有置業的能力，一家四口及父母都住在香港，以往未去過越南。

但公司最近表示有意在越南首都河內市開分公司擴展業務，如果樓主做開荒牛，不但升職做主管，而且月薪保持約3.5萬，但連同其他現金津貼，總共有6萬元，人工加幅達7成，更會包食宿、醫療、保險及每月一次來回香港機票。

香港與越南河內相距2小時機程。（Google Map截圖）

不過，其公司要求樓主要簽5年死約，其間不可以離職，一旦辭職，樓主需要向公司作出賠償，金額未定；如果妻女想隨同樓主長時間在越南逗留，公司只會向她們提供食宿，小朋友的教育、妻子在當地如何求職等問題需要樓主一家自行處理。雖然公司開出的條件不俗，「基本上真係剩袋…喺香港實無呢個機會」，惟樓主卻不忍住拋下妻女及家人，不知應否答應公司，所以急求網民意見。

有網民認為樓主女細老婆嫩，不建議他去越南，「有小朋友就唔好…少咗見證佢哋成長嘅機會」、「有咩形勢轉變就走都無得走」、「月薪無變，一陣話削減現金津貼咪乜都無，得返月薪」，但亦有人支持樓主做開荒牛，指出河內是越南近年經濟顯着增長，潛力極大，「增廣見聞，遲啲轉工都有牙力」、「留喺香港對事業一定無幫助，寧願你帶埋老婆仔女過去讀名校」、「包食宿，成家移去都抵玩啦，自己開銷公司出，拎份糧就用來養埋老婆」。

（連登討論區）