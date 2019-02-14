【財政預算案】政府研向學生派$2000？ 消息：充滿變數

財政預算案將於本月27日出爐，有傳媒報道不止一個建制政黨，曾向財政司司長陳茂波提出，向全港學生發放一次性2,000元開學津貼，現時已在「派糖」清單內，研究方案的可行性。 有教育界人士明言，該方案在技術層面相當複雜，認為要求全港學生再登記，會加重學校的行政工作，如有負面影響，家長亦會向學校投訴，有問責風險，學校未必願意配合，故認為推行該政策的「變數好大」。

麥美娟承認，早前與陳茂波會面時，曾建議在是次財政預算案中向全港學生發放一次性2000元開學津貼，形容當時陳頻頻點頭思索。

工聯會麥美娟回覆《香港01》查詢時承認，早前與陳茂波會面時，曾建議在是次財政預算案中向全港學生發放一次性2000元開學津貼，形容當時陳頻頻點頭思索，並詢問「點做會好點？」麥指應經學校派發，「在開學時順便要求學生填埋表格」。但麥坦言，之後再無政府消息告之會否研究該建議，強調自己近日會再向當局了解。

事實上，去年財政預算案，當局也曾向通過家庭入息審查的合資格幼稚園、小學、中學及大專生，發放一次過2,000元學習津貼，約30萬人受惠，開支約為7.4億元。倘若今年預算案拍板向全港學生發放一次性2,000元開學津貼，料政府開支將涉20億元。