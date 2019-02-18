【財政預算案】民間組織倡政府按書簿津貼 發放職津兒童津貼

新一份《財政預算案》將於月底公布，多個民間團體對預算案內容甚為關注。有關注學童權利組織指，在職家庭津貼計劃中的兒童津貼，多年來沒有改善，而去年度計劃的受惠人數，更遠低於申領書簿津貼學童人數，質疑政策無法支援基層兒童，建議兒童津貼改由跟隨書簿津貼發放，料涉及每年開支約19億。

關注學童發展權利聯席建議兒童津貼改由跟隨書簿津貼發放，料涉及每年開支約19億。（文雪萍攝）

組織倡職津兒童津貼跟隨書簿津貼發放

關注學童發展權利聯席指，在職家庭津貼計劃中的兒童津貼多年來沒改善，而2017/18年度計劃的受惠人數為51,750人，遠低於申領書簿津貼的20萬學童。聯席成員張展翹表示，零散工未能提供公司證明、僱主簽署證明等，使津貼實際開支遠低於預期，以2017/18年度為例，核准預算約為31億元，惟實際開支僅得6.7億元。

聯席質疑政策無法支援基層兒童，建議兒童津貼改由跟隨書簿津貼發放；若以2018/19年度申領書簿津貼人數計算，料涉及每年開支約19億元。

吳堃廉（中）指，現時政策對非公屋、非綜援的低收入住戶缺乏支援，要求政府重推「N無津貼」。（文雪萍攝）

倡重推「N無津貼」援劏房戶燃眉之急

此外，現時公屋輪候冊申請人數依然高企，葵涌劏房居民大聯盟發言人吳堃廉表示，去年政府曾於《財政預算案》表示，邀請關愛基金考慮為非綜援的非公屋低收入住戶，推行短暫舒緩措施，惟卻以「關愛共享計劃」告終，而「N無住戶」支援則不了了之。

聯盟指出，現時政策對非公屋、非綜援的低收入住戶缺乏支援，要求政府重推俗稱「N無津貼」的非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼，以援劏房戶的燃眉之急。

張展翹（右一）說，認為兒童津貼應改跟隨書簿津貼發放。（文雪萍攝）

要求降低職津工時門檻至72小時

此外，爭取低收入家庭保障聯席亦指，現行職津工時要求非單親住戶每月144小時，才符合基本津貼工時門檻，斥要求過高令工友難以得到保障。聯席要求以144小時及72小時，取代現行中額津貼的192小時，以及144小時的工時門檻。而就特別需要家庭的申請個案，政府亦應跟隨單親家庭的時數要求。