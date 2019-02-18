【溫多娜手記】香港迪士尼新任CEO「獻身」公司26年　全因一個字

香港迪士尼今日﹙18日﹚公布2018財政年度業績，虧損收窄至5,400萬元，收入則達到破紀錄的60億元，都算可喜可賀。

公司新上任行政總裁﹙CEO﹚楊善妮（Stephanie Young）亦趁呢個機會見見傳媒，講解下樂園最新發展。除了業務之外，溫多娜對Stephanie的背景亦十分感興趣。事關佢加入咗迪士尼26年，於2006年至2009年期間曾擔任香港迪士尼首席財務總監，之後返回美國，今年「強勢回歸」出任香港迪士尼CEO。

留係一間公司27年，對於打工仔而言，近乎「獻身」。溫多娜問佢，有咩原因令佢留係一間公司咁耐？Stephanie答話，經常都有人問佢呢條問題，雖然迪士尼有好好嘅故仔及產品，但最吸引佢嘅仍然是「人」，因為呢份工作讓佢可以同不同背景和經驗嘅人合作。Stephanie仲講笑咁話，雖然自己出身商科，係一個「沉悶」嘅人，但可以與咁多有創意嘅人合作，了解創作過程，教人十分興奮。

Stephanie表示，帶領樂園扭虧為盈，將會是她主要的目標。（龔嘉盛攝）

扭虧​成主要目標之一

Stephanie仲盛讚話，香港人好有熱誠及承擔，呢度給佢最大嘅印象係，無論各行各業，服務水平都十分高。

至於香港迪士尼，Stephanie更話係全球第一，皆因樂園有好靚嘅環境，到處見到山景和海景，亦十分之國際化，一場表演，不論英語人、普通話人，抑或粵語人都能聽得明！

言歸正傳，香港迪士尼今次虧損縮窄，幾時先有錢賺？Stephanie就好有技巧咁答話，帶領樂園扭虧為盈將會係佢主要的目標，對未來能否繼續帶來好表現，佢自己就十分樂觀咁話。