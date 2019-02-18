【流感高峰】累計奪214命　一間幼稚園長假後復課再爆發

衞生防護中心公布最新流感數據，截至昨日（17日）累計有397宗成人嚴重流感個案，當中213人死亡；兒童嚴重流感個案則錄得21宗，1人死亡，另有兩童至今仍然留醫。 全港幼稚園在農曆新年之前提早停課，至上周陸續復課，衞生防護中心數據顯示，2月10日至16日期間僅錄得一間幼稚園或幼兒中心爆發流感。

逾300間幼稚園1月起爆發流感，當局其後宣布全港幼園停課以遏止爆發潮。（資料圖片）

衞生防護中心公布截至昨日，本港累計有397宗成人嚴重流感個案，當中213人死亡，對比之前數據，過去三天內新增了24宗個案，再多15人死亡。兒童嚴重個案方面，至今有21宗個案，有1人死亡，至今仍有兩名兒童在瑪麗醫院留醫，其中1名約兩個多月大男童情況危殆，另1名2歲男童情況嚴重。

全港幼稚園早前停課，至上星期起陸續復課，中心數據顯示，上周日至周六（2月10日至16日）僅錄得1宗幼稚園或幼兒中心流感爆發個案，另有7宗安老院舍爆發個案及2宗其他院舍個案，整體受影響人數為40人。

昨日急症室求診人次達5,461人，與最高峰的逾6,000人次比較已略有下跌。（資料圖片）

流感活躍度下跌 惟公院內科佔用率持續高企 13公院內科爆滿

衞生防護中心上周四（14日）公布的《流感速遞》顯示，流感活躍度雖有下降跡象，但當局預計冬季流感高峰期仍維持一段時間。流感高峰期間，公立醫院的內科病床佔用率持續高企，根據醫院管理局公布的數據，昨日（17日）全港公立醫院平均內科病床佔用率為110%，其中基督教聯合醫院的內科佔用率高達127%，伊利沙伯醫院的內科佔用率亦達到120%。15間提供午夜內科病床的醫院中，有13間醫院的佔用率均達100%或以上。

兒科病床佔用率方面，全日平均佔用率為76%，當中以屯門醫院最高，佔用率達94%，威爾斯親王醫院同日的佔用率亦高達90%。