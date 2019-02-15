【流感高峰】到校打針將擴至幼稚園　有校長歡迎：會更有信心

醫學會會長何仲平透露，衞生署計劃在今年10月，將「學校外展疫苗接種先導計劃」擴展至全港幼稚園及幼兒中心。 有幼稚園校長歡迎新措施，認為可以令幼稚園在防禦上做得更好，並坦言過往幼稚園只可參加「優化外展接種計劃」，需要由校方自行聯絡私家醫生安排接種，令責任落在校方身上，將來改由政府安排就更有信心。

全港幼稚園在上月26日起因應流感肆虐而停課，提早放農曆新年假期。位於荃灣的荃威幼稚園今天(15日)開始復課。 （余俊亮攝）

幼稚園今日復課 學童要戴口罩

全港幼稚園在上月26日起因應流感肆虐而停課，學童提早放農曆新年假期。位於荃灣的荃威幼稚園今天(15日)開始復課，校長張如卉指，早在新年前已找清潔公司做全面消毒及清潔，昨天亦有安排清潔工及老師於各間課室再進行清潔。

她直言現時仍會擔心未來再有流感疫情爆發，故會做足預防措施，包括經常清潔課室、玩具、以消毒噴霧機噴灑消毒藥水，亦會要求學生每天需戴口罩上學，入校門前量出體溫、勤洗手。

張如卉坦言本來幼稚園只可參加「優化外展接種計劃」，需要由校方自行聯絡私家醫生安排接種，會令責任落在校方身上。 （余俊亮攝） 張校長認為，在是次停課安排上，政府的指示較以往清晰，並公布了停課準則，但希望政府可以提供更多數據，如學校爆發率，並每天提供最新數字，令學校在推出措施及與家長溝通上可做得更好，「我們可以出通告讓家長知道，家長更易理解，安排人去照顧小朋友。」

荃威幼稚園今天(15日)開始復課，學校人員會為學童探測體溫及為他們戴上口罩。 （余俊亮攝）

近年只呼籲家長自行帶子女接種疫苗

現時幼稚園如欲獲得政府資助接種疫苗，只可參與「優化外展接種計劃」，張如卉表示，荃威幼稚園在約5年前的冬季流感前夕曾參與計劃，當時有逾半學生接種疫苗，不過她直言：「打了與沒有打差不多，生病的學生人數及病況類似。」

加上她考慮到在計劃下，需要由學校自行聯絡私家醫生安排接種，會令責任落在校方身上，「究竟點樣搵適合的醫療團隊，是一個責任，我有少少擔心。」因此，近年來她只呼籲家長盡早帶子女自行打針，亦會發出通告，收集學生在假期的外遊紀錄、有無接種疫苗等資訊，實際接種數據仍需統計，暫時顯示有逾半學生都有接種今季流感疫苗。

張如卉指有數名家長抗拒為子女打流感疫苗，「覺得打咗都無用，有人就唔明點解會接種菌入身體入面。」 （余俊亮攝） 張如卉稱，十分歡迎政府把到校打針計劃推展至幼稚園，坦言由政府部門負責，可更有信心，而校方更掌握學童打針數據，亦可在防禦上做得更加好。

張如卉稱，十分歡迎政府把到校打針計劃推展至幼稚園，坦言由政府部門負責，可更有信心。 （余俊亮攝）

被問到一般抗拒為子女打流感疫苗的家長有何憂慮，張如卉引述家長說：「（他們）覺得打咗都無用，有人就唔明點解會接種菌入身體入面，又有人想每個季節流感病毒都不同，是否需要每次打，有人就因選擇看中醫而不打針。」她稱校方已盡力與家長溝通，但部分人或未明白嚴重性，「唔打的都是唔會打。」不過，學校未曾出現有家長不能為子女遞交針卡的情況，「如果無針卡，真係會擔心，(如果發生)會先與家長溝通。」