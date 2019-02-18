【中環灣仔繞道】周日全面通車　北角往西隧10分鐘　兩措施防混亂

中環灣仔繞道將於周日﹙24日﹚早上7時全面通車，屆時西行林士街天橋接駁道路將會通車。運輸署今日﹙18日﹚表示，粗略估計屆時由北角行經繞道到達西隧入口，大約只需時10分鐘。 中環灣仔繞道首期工程上月通車後曾引發混亂，引來外界批評，全面通車後將有措施防再釀混亂。首先，繞道隧道內原本全部劃為雙白線不可轉線，但周日全面通車後，在中環隧道出口前300米的路段，會由雙白線轉為虛線容許轉線，運輸署指，該安排預留足夠空間讓駕駛者可有更多空間選擇前往西區或中區。此外，繞道沿線的標誌路牌亦會更新、隧道內亦會增設方向標誌，提醒駕駛者各線路前往的地區。

梁少江指，在中環隧道西行出口前大約300米的路段，將由雙白線轉為虛線，容許駕駛者轉線。(林若勤攝)

運輸署總工程師（交通工程）梁少江表示，全面通車後，繞道西行可經林士街天橋直到西區一帶，毋須再繞經中環，估計屆時由北角東區走廊進入繞道，前往西隧入口，在正常交通情況下10分鐘內就可到達。

繞道西行出口 預留300米路段可轉線

過往在繞道隧道範圍內，駕駛者都不可以轉線，不過在全面通車後，就有新安排。梁少江指，在中環隧道西行出口前大約300米的路段，將由雙白線轉為虛線，即容許駕駛者轉線。他解釋，該轉線範圍可預留足夠空間，讓駕駛者選擇合適路線，屆時慢線只可到中區，往機場快綫站方向；中線則於隧道出口設有｢分岔位｣，讓駕駛者選擇往中區，又或行經林士街天橋到西區或九龍西；快線則是上林士街天橋到西區或九龍西。

根據運輸署拍攝的短片，如經繞道上林士街天橋，再往西營盤方向，需連轉兩條行車線。被問及會否與經干諾道中上天橋的車輛造成交通混亂，梁少江表示，已預留足夠距離讓駕駛者轉線到西營盤方向。他強調，已有工程人員分析，確保駕駛者有足夠時間轉線，但未有透露具體預留距離。

根據運輸署短片，如要轉線往西營盤方向﹙最左線﹚，需連切兩線。﹙運輸署短片截圖﹚

路牌更新 拍短片教司機行繞道

除了林士街天橋西行接駁路大致完成，梁少江指，署方亦有更新路牌。他表示，繞道近東區走廊北角入口、清風街入口和中環出口的方向標誌，以及道路標記都有相應更新，例如北角入口的標誌路牌會更新為「灣仔（北）、中區、九龍（西）」；隧道內亦會增設方向標誌，提醒駕駛者各線路前往的地區。另外，又會在北角入口，設置可變信息顯示器屏，提醒司機繞道已全面開通。

梁少江表示，署方已聽取職業司機、區議會及公眾人士的意見，以進一步改善方向標誌及道路標記的安排。他又指，署方會透過短片，教導駕駛者如何行駛繞道，以及如何到達銅鑼灣、半山區等目的地。