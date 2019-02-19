【財政預算案‧前瞻】政府料設過渡房屋基金　社聯倡25億建6000伙

財政司司長陳茂波將於下周三（27日）發表新一份《財政預算案》，綜合各方消息，政府有意設立過渡性房屋專項基金，涉及金額約20至30億元。 過去一直倡議成立基金的社聯社會房屋共享計畫項目總監何俊傑向《香港01》表示，政府現時未有就社會房屋設立專項基金，機構需自行向私人基金「拍門」，尋找財政支持。他建議政府可成立至少25億元的基金，當中組合屋開支佔9成，其餘則為社會房屋共享計劃的翻新單位開支，預料未來5年可提供約6,000伙過渡性房屋單位。

據消息指，最新一份《財政預算案》或會提及設立「過渡性房屋基金」。（資料圖片／張浩維攝）

行政長官林鄭月娥於去年10月發表的施政報告中，提及運房局轄下的過渡性房屋專責小組，將協助及促成民間主導的過渡性住屋計劃，惟未有提及具體的財政支援。多名消息人士透露，政府正研究成立針對過渡性房屋的專項基金，回應民間及政黨的提倡，並極大機會於新一份財政預算案中提及，以推動各個過渡性房屋項目。有消息指，當局擬撥出20至30億左右。

社聯社會房屋共享計畫項目總監何俊傑建議政府設立25至30億提供，以提供6000至7000伙單位。（資料圖片／梁鵬威攝） 社聯：10億杯水車薪 社聯早在去年中已提出，政府應成立10億元的社會房屋基金，資助民間團體興建組合屋及翻新閒置單位。社聯社會房屋共享計畫項目總監何俊傑接受《香港01》訪問時指出，根據社聯估算，現時約有1.7萬劏房戶正輪候公屋3年或以上。然而，10億基金料僅提供約2000伙單位，未能舒緩逼切的住屋需要。 他建議，當局應成立25至30億作社會房屋的啟動基金，若以25億作估算，其中約九成用作興建組合屋，即約22.5億；另外2.5億用作翻新單位。

一個組合屋單位成本40萬

何俊傑解釋，關愛基金早前撥款約3500萬，協助拓展深水埗南昌街組合屋項目，連同土地平整等工程，平均每個單位成本約40萬，以此估算，大約可提供近5000伙單位。至於其餘一成則用予翻新舊樓單位，料可供1000個單位。而政府批出的地皮，其租金年期最少5年，料可惠及約1.2萬戶家庭。

他續指，社會房屋著重社區支援，基金應預留約15%予營運機構作處理租務、舉辦活動等行政管理工作，「以社會房屋共享計劃為例，平均一戶的每月行政費用大約1,000元。」

據消息指，政府有意推動設立社會房屋基金，以興建更多組合屋。（資料圖片）

參考南昌街的組合屋項目，每一個組合屋成本約40萬。（資料圖片／張浩維攝） 公益金、關愛基金僅可應付「硬件」 過去公益金、關愛基金為社房項目提供財政支援，不少民間團體、政黨批評政府不肯「落水」。何俊傑表示，發展局現時有一個10億元基金，協助非政府機構善用空置官地作社區用途，但每項計劃的撥款上限為6,000萬。他指出，若規模較大的項目，如社聯位於欽洲街的組合屋項目，提供約200伙單位，料興建及營運支出將超過6000萬，便須向其他私人基金申請資助。

社聯正向地政總署申請深水埗欽州街西與通州街交界一幅的臨時用地，計劃興建兩幢4層高的組合屋。（黃靜薇攝）

機構自行募集資金 困難重重

他透露最初花約一年時間，聯絡不同的私人基金申請啟動基金，興建南昌街的組合屋項目，惟最後都被婉拒，「因為是過渡性，只可以營運二至三年，機構都會猶豫，寧願將款項用作其他較長遠的社會服務。」最終才獲關愛基金撥款，支持首個先導計劃。

他認為政府若成立專項基金，可提供直接渠道予機構申請，省卻四處奔走尋找資助的工作，「如果搵唔到（資助），最後可能做唔到，或者只可以做少啲單位。」