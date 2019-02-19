【大灣區】政府：支持內地指定醫院　運送非急重香港病人返港治療

中央昨日（18日）推出的粵港澳大灣區規劃綱要提到，研究開展「非急重病人跨境陸路轉運服務」。 食物及衞生局回應指，政府原則上支持內地指定醫院以普通載客車輛跨境運送非急重香港病人，並向粵港兩地政府申請所需牌照，又強調跨境運送非急重病人的主要目的，是便利在粵港人回港就醫或休養。

政府回應指，原則上支持內地指定醫院以普通載客車輛跨境運送非急重香港病人。（資料圖片）

最新推出的粵港澳大灣區規劃綱要中，在醫療方面提出研究開展「非急重病人跨境陸路轉運服務」，探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點，又鼓勵港人在廣東養老。惟本港醫療的壓力已達臨界點，前線醫護紛紛舉辦集會表達不滿，促請當局做好醫療人手規劃，亦有不少聲音將問題直指向本港人口政策，促政府叫停單程證政策。

政府：為方便「在粵港人」回港就醫 不適用於救護車運送

跨境運送病人的建議再引起社會大眾的討論，食物及衞生局回覆傳媒查詢時指，政府原則上支持內地指定醫院以普通載客車輛跨境運送非急重香港病人，並向粵港兩地政府申請所需牌照。局方指，跨境運送非急重病人的主要目的為便利在粵港人回港就醫或休養。

食衞局又解釋，跨境運送的首要考慮，是病人當時的狀況是否已經穩定和適合轉運返港。在這大前提下，局方相信非緊急從陸路轉運並不適用於需要救護車轉運的病人。