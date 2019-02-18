【大灣區】綱要覆蓋各民生領域　倡「非重病跨境轉診」　降漫遊費

粵港澳大灣區規劃綱要今（18日）推出，綱要第八章內容《建設宜居宜業宜遊的優質生活圈》中，對香港的教育、醫療及長者政策有具體規劃。 教育方面，綱要提及強化港澳青少年愛國教育、鼓勵港澳青年到內地學校就讀、在廣東建設港澳子弟學校。就業方面，研究推進港澳居民中的中國公民可依法報考內地公務員。 至於近日香港熱議的長者政策，綱要亦有涵蓋，稱計劃為港澳居民在廣東養老創造便利條件。 醫療方面則出研究開展「非急重病人跨境陸路轉運服務」，探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點；又指會推進「醫養結合」，建設一批區域性健康養老示範基地。 其他章節亦有便利港人措施，包括以連通內地與港澳以及珠江口東西兩岸為重點，構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的城際快速交通網絡，力爭實現大灣區主要城市間1小時通達；共同推動大灣區電子支付系統互聯互通，推動降低粵港澳手機長途和漫遊費，並積極開展取消粵港澳手機長途和漫遊費的可行性研究。

大灣區規劃綱要正式推出。（資料圖片／高仲明攝）

中央公布的綱要提及香港教育有關部份，包括推動大灣區教育合作。例如支持粵港澳高校合作辦學、鼓勵三地高校探索開展相互承認特定課程學分、實施更靈活的交換生安排、科研成果分享轉化等。

鼓勵港澳青年到內地就讀

並且鼓勵港澳青年到內地學校就讀，對持港澳居民來往內地通行證在內地就讀的學生，實行與內地學生相同的交通、旅遊門票等優惠政策。

幼兒教育方面，鼓勵粵港澳三地中小學校結為「姊妹學校」，在廣東建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班並提供寄宿服務。研究開放港澳中小學教師、幼兒教師到廣東考取教師資格並任教。

為鼓勵港澳居民到內地就業，中央研究賦予在珠三角九市工作生活並符合條件的港澳居民子女與內地居民同等接受義務教育和高中階段教育的權利。

支持新建香港故宮文化博物館

近年不少香港影藝人士到內地發展，綱要提及要推進大灣區新聞出版廣播影視產業發展，具備做法是支持新建香港故宮文化博物館、西九文化區戲曲中心等重點文化項目。

為增強香港中西合璧的城市文化魅力，中央支持香港通過國際影視展、香港書展和設計營商周等具有國際影響力的活動。並支持香港、澳門、廣州、佛山（順德）弘揚特色飲食文化，共建世界美食之都。

體育發展方面﹐計劃聯合打造一批國際性、區域性品牌賽事。例如推進馬匹運動及相關產業發展，加強香港與內地在馬匹、飼草飼料、獸藥、生物製品等進出境檢驗檢疫和通關等方面的合作。

強化港澳青少年愛國教育

青年工作方面，中央支持「粵港澳青年文化之旅」、香港「青年內地交流資助計劃」等重點項目實施。支持港澳青年融入國家、參與國家建設。強化內地和港澳青少年的愛國教育，加強憲法和基本法、國家歷史、民族文化的教育宣傳。

拓展就業創業空間

綱要提出將符合條件的港澳創業者納入當地創業補貼扶持範圍，積極推進深港青年創新創業基地、前海深港青年夢工場、南沙粵港澳（國際）青年創新工場、中山粵港澳青年創新創業合作平台、中國（江門、增城）「僑夢苑」華僑華人創新產業聚集區、東莞松山湖（生態園）港澳青年創新創業基地、惠州仲愷港澳青年創業基地等港澳青年創業就業基地建設。實施「粵港暑期實習計劃」、「粵澳暑期實習計劃」和「澳門青年到深圳實習及就業項目」，鼓勵港澳青年到廣東省實習就業。支持香港通過「青年發展基金」等幫助香港青年在大灣區創業就業。支持舉辦粵港、粵澳勞動監察合作會議和執法培訓班。

研究允港澳居民報考內地公務員

內地近年大力鼓吹港人北上就業的政策，計劃建設公共就業綜合服務平台，完善有利於港澳居民特別是內地學校畢業的港澳學生在珠三角九市就業生活的政策措施，擴寬港澳居民就業創業空間，鼓勵港澳居民中的中國公民依法擔任內地國有企事業單位職務，研究推進港澳居民中的中國公民依法報考內地公務員工作。

鼓勵港澳醫務人員到珠三角交流

香港前線醫護人手不足，大灣區發展規劃支持港澳醫療衛生服務提供主體在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式設置醫療機構，發展區域醫療聯合體和區域性醫療中心。

內容又提到﹐要加強醫療衛生人才聯合培養和交流，開展傳染病聯合會診，鼓勵港澳醫務人員到珠三角九市開展學術交流和私人執業醫務人員短期執業。研究開展非急重病人跨境陸路轉運服務，探索在指定公立醫院開展跨境轉診合作試點。

鼓勵港人廣東養老

粵港澳大灣區發展規劃鼓勵港人到廣東養老，「為港澳居民在廣東養老創造便利條件。推進醫養結合，建設一批區域性健康養老示範基地。」養老配套措施亦有考慮在內:鼓勵港澳與內地社會福利界加強合作，推進社會工作領域職業資格互認，加強粵港澳社工的專業培訓交流。並支持港澳投資者在珠三角九市按規定以獨資、合資或合作等方式興辦養老等社會服務機構。

大灣區主要城市間1小時通達

綱要提出以連通內地與港澳以及珠江口東西兩岸為重點，構建以高速鐵路、城際鐵路和高等級公路為主體的城際快速交通網絡，力爭實現大灣區主要城市間1小時通達，又指會利用創新通關模式，更好發揮廣深港高速鐵路、港珠澳大橋作用，並推進蓮塘/香園圍口岸、廣深港高速鐵路西九龍站等新口岸項目的規劃建設，以及推進大灣區城際客運公交化運營，推廣「一票式」聯程和「一卡通」服務。

研究取消粵港澳手機長途和漫遊費

綱要推進電子簽名證書互認工作，推廣電子簽名互認證書在公共服務、金融、商貿等領域應用；共同推動大灣區電子支付系統互聯互通；推動降低粵港澳手機長途和漫遊費，並積極開展取消粵港澳手機長途和漫遊費的可行性研究。