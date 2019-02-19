【01FactCheck・大灣區】地圖難分真與假　媒體報道集體炒車

中央政府周一公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，早在4個月前，《香港01》對比過兩地各大媒體報道，發現不少報章或電視台刊登錯版地圖。直至今日綱要出台，我們依然發現數間媒體使用錯版地圖。結果如何？即看片。

早前《香港01》發現，多間中港傳媒報導大灣區消息時，用上錯誤的地圖，就連中央電視台都曾用錯地圖。粵港澳大灣區，包括香港、澳門兩個特別行政區，以及廣東省內廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、江門、惠州、肇慶九個城市。真假地圖均包含以上城市，究竟分別在何？

網要公布後，Now新聞台、經濟日報及眾新聞均用上錯版的大灣區地圖。根據內地官方的說法及港府文件，大灣區包括全市和轄下縣，錯版地圖上顯示的肇慶市及惠州市，面積均是較小。原來錯版地圖中的肇慶市及惠州市，僅顯示該市市區部分。

所謂的錯版地圖，其實來自2001年的粵港澳「大珠三角」規劃概念。與大灣區一樣，大珠三角包含香港澳門兩個特區和內地九個城市，但只包括肇慶和惠州市區。時至今日，大灣區內的肇慶和惠州，包括市區及郊區，故面積比「大珠三角」更大。

綱要出台後，特首林鄭月娥將會於周四（21日）聯同粵澳三地政府在本港舉辦大灣區的宣講會，出席官員包括國家發展及改革開放委員會主任林念修，國務院港澳辦副主任黃柳權，廣東省省長馬興瑞及澳門行政長官崔世安等，進一步介紹綱要內容。