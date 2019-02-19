林鄭：勞工處正「全速研究」修例　下個立法年度提交職安健草案

勞工界三位立法會議員、勞顧會勞方代表今（19日）舉行新春酒會，行政長官林鄭月娥、勞工及福利局局長羅致光，以及公務員事務局局長羅智光都有出席。 勞顧會早前討論職安健法例，林鄭月娥今表示，勞工處正全速研究修例，冀下個立法年度能夠向立法會提交草案。

林鄭月娥稱政府會盡快開展取消強積金對沖的安排，期望可以在兩年內完成取消對沖的工作。（李家偉攝）

林鄭月娥致辭時表示，感謝勞工界為香港付出，已向立法會提交附屬法例，建議將最低工資提升至37.5元，冀望可在5月1日當日正式生效。她又提到，政府會盡快開展取消強積金對沖的安排，期望在本屆政府內獲立法會通過，兩年內完成取消對沖的工作。

勞顧會早前討論職安健法例，林鄭月娥稱，勞工處在去年已推出一系列的新措施，包括進行更深入的突擊巡查等。而處方亦正全速檢討法例罰則，期望可以於下個立法年度提交條例草案。

職工盟、工黨及社民連在酒會開始前約20人於場外示威抗議。（李家偉攝）

而職工盟、工黨及社民連就再次杯葛酒會，在酒會開始前約20人於場外示威抗議。聯工盟代表王宇來稱，現時香港的勞工情況淒慘，工時仍是全世界最長；又提到一直有巴士司機向他們反映，經常工作過勞。

近年勞工猝死的情況屢見不鮮，王宇來認為政府責無旁貸。示威人士又高叫口號「長工時殺人無數」，要求政府盡快就標準工時立法。