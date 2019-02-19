清潔工公廁食飯　關注團體鬧爆乏保障　港府硬撐有空間用膳

港府早前提出改革，改善外判工權益，立法會人力事務委員會今(19日)舉行公聽會。網上早前瘋傳清潔工於公廁食飯照片，多個關注團體指是不少工友的真實寫照，原因是薪酬待遇低，工友只領取最低工資，遂需帶飯「慳錢」，亦揭示休息空間嚴重缺乏，鬧爆港府缺乏足夠保障。 食環署官員則回覆稱，該涉事公廁附近設兩個用膳空間可供選擇，包括值勤室及點名室，該工友平日則多於附近公園食飯，惟人多關係，始於公廁進食，遭人力事務委員會主席張超雄斥責說法涼薄。

不少外判清潔工僅領最低工資。(資料圖片)

日前網上熱傳清潔工於公廁食飯照片，多名與會者要求港府正視問題，保障工友休息時間及環境，其中天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊指，不少工友無正式休息室用膳，飯盒需隨身攜帶，放置於洗手間亦是常事，工作地點亦無翻熱設備，「結果只能食一口涼飯。」

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵亦指，工友需於廁所食飯，原因是沒休息時間，亦與工資太低有關。她指，不少工友只能領最低工資，遂需帶飯減省支出，要求港府制定生活工資，另需包括飯鐘錢，以解決在職貧窮。

網上早前瘋傳有清潔工於公廁食飯，引起大眾關注。(資料圖片)

職工盟總幹事蒙兆達則指，標準僱傭合約無寫明有小休時間，亦鼓勵外判商不給予飯鐘錢，形同縱容剝削，他又斥責港府「半桶水」，約滿酬金規定做滿1年始獲發放，但實情只鼓勵外判商提早與工友簽署自願離職書「走數」，要求港府考慮按比例發放。另有泳池清潔工則指，其合約以3個月計，無法受惠約滿酬金。

現行新安排亦規定，外判僱員於8號或以上風球工作、即行內俗稱的「打風更」，可獲發放不少於「一工半」人工，清潔服務業職工會總幹事杜振豪則指，有關人工水位仍然離地，有海麗邨清潔工，於「山竹」吹襲本港期間仍需返工，結果需乘的士往返，但到達時僅獲安排留守室內等待「落波」，「的士錢蝕埋，又有危險」，他認為港府需制定指引，研究及列明何等崗位必須於打風期間執勤，另亦應發放2倍人工，「唔好咁寒酸」。

不少外判清潔工仍需於打風期間返工，亦需處理善後工作。(資料圖片)

本身於新界鄉村做清潔工的禢德皆，亦講述打風後善後工作辛酸。他指，工友們現時仍在處理「山竹」遺禍，由於沒獲發劈樹開路工具，惟有自行想辦法清理，他認為打風更只獲1.5倍人工，遠不足夠，「只得雞碎咁多」；另一位外判清潔工陳福明，則指一桶垃圾動輒百多、二百磅，常腰酸背痛，不認同勞福局局長羅致光所指的「勞動不等於勞損」說法。



財經事務及庫務局局長劉怡翔回覆稱，港府會先行該6項改革措施，另港府撥款4億元作補貼，作過渡安排，至於與會者提出的生活工資，劉指跨部門小組研究時有作考慮，遂提出約滿酬金等安排。

港府去年宣布改革外判工待遇及勞工權益，連續受僱滿一年的工友，可獲發6%約滿酬金，工作滿1個月，亦可享有法定假日薪酬。8號或以上風球執勤，則會獲發放不少於「工半」薪酬。有關改革亦上調評審標書技術及價格比重， 由「4比6」改為「5比5」，亦調高工資所佔比例，由今年4月1日生效，並追溯至去年10月10日。