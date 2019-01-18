林鄭宣布改革外判制追溯至2018年10月　業界稱對決定毫不知情

政府早前宣布將於4月改革外判合約制度，包括加入6%約滿酬金、颱風期間上班可獲「工半」等等。特首林鄭月娥今（18日）亦一併宣布，政府將進一步解決新舊合約不同待遇的問題，她指去年10月10日起至今年3月31日獲批合約的員工，都能在4月1日起享用以上新福利。 有清潔外判商稱，對政府的決定毫不知情，但為了改善勞資雙方關係會支持該項決定，冀政府盡快釐訂有關安排。

林鄭月娥今（18日）宣布，將改革外判制的三項措施追溯至2018年10月10日。（林若勤攝）

林鄭月娥於2018年《施政報告》提出改革外判制度，有意在今年4月開始推行三個措施，包括做滿12個月的員工可獲6%約滿酬金、受僱滿1個月可享有法定假日薪酬、8號風球或以上的日子如需工作可獲「工半」；措施將會在4月開始的新合約中實施。

舊合約員工未能享受新措施：「唔理想」

有聲音一直質疑，做法會導致新舊約同工不同待遇的問題。特首林鄭月娥今（18日）臨時召開記者會，公布多項勞工福利新措施，當中包括解決新舊合約不同待遇的問題。林鄭月娥稱，舊合約員工未能享受新措施，做法「唔係好理想」，遂宣布去年10月10日起至今年3月31日的政府外判員工，都能在4月1日起享用以上新福利。

外判清潔商：新方案完全是政府自己的想法

香港服務同盟召集人甄韋喬指，政府一直未有就最新的決定與業界接觸，業界對三個措施將追溯至去年10月10日並不知情。他直言上一次雙方會面已是去年年初，是次推出的新方案完全是政府自己的想法。

支持政府決定 不希望每次完約均令勞資關係變僵

話雖如此，甄韋喬卻表示絕對支持政府的決定。他指，不希望每次工人完約都令勞資雙方關係變僵，「我畀100（元約滿酬金）你又唔開心，畀200（元約滿酬金）你又唔開心，畀得多我又無能力，唔畀你又話我無良僱主。」他希望政府盡快釐訂整個安排。

政府又指會與相關承辦商更改合約條款，讓員工可於4月受惠。甄韋喬又建議政府將有關的政策實施前解決好合約問題，否則會「好事變壞事」。他預料政府已有一定想法，下次接觸業界或已是直接處理合約問題；他預計最快可以在一至兩年內實施到有關安排。