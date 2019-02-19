【流感高峰】累計奪218命　復課後單日增6幼稚園、5小學爆發流感

衞生防護中心最新數字顯示，截至昨日（18日）有217宗成人流感死亡個案，連同一宗兒童流感死亡個案，流感累計已奪去218條性命。 值得注意的是學校流感爆發率，與之前數據相比，昨日單日新增了6宗幼稚園或幼兒中心爆發個案，以及5宗小學爆發個案，是自農曆年假過後首現爆發流感潮。

幼稚園陸續復課約一星期後，流感爆發宗數錄得上升趨勢。（資料圖片）

衞生防護中心公布截至昨日，整個冬季流感季節共錄得404宗成人嚴重流感個案，當中217人死亡，與之前數據比較，昨日單日新增了7宗成個案，再多4人死亡。而兒童嚴重流感個案則累計有21宗，當中1人死亡，即流感在本港已奪走218條性命。

2個月大男嬰危殆

截至今日（19日）仍有兩名兒童確診嚴重流感而於瑪麗醫院留醫，包括一名約兩個多月大的男嬰，現時情況危殆；以及一名2歲男童，現情況嚴重。

全港幼稚園在農曆新年前需停課，至本月11日起陸續復課，衞生防護中心錄得院舍爆發個案的升幅值得關注。數據顯示2月9日至17日期間只錄得1宗幼稚園爆發個案，惟至18日單日增加了6宗幼稚園、5宗小學爆發流感個案及一宗其他院舍爆發個案，是自幼稚園復課以來首次再現流感爆發潮。