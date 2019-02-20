【開放數據】IT人寫程式供免費分析地址　驚訝政府系統找不到政總

你聽過「零時政府」嗎 ？2012年底一批台灣程式設計師發起網上社群，推動政府資訊透明化，開發資訊平台及工具予公眾使用。受台灣啟發，「香港零時政府（g0vhk）」於2016年誕生，並定期舉辦公民科技黑客松（hackathon），讓各行業者提出問題和找解決方案。 可大量處理本港地址並作資料分析的「香港地址解析器（Hong Kong Address Parser）」，正是軟件工程師的黃漢斌和梁逸風負責項目。解析器可將中英夾雜、不同格式的地址整合，但二人在開發期間竟發現，政府開放的地址搜尋服務找不到政府總部。梁逸風無奈說：「理論上政府有齊全港地址資訊，但搜尋後卻無結果，或結果是錯的，都幾好笑、幾荒謬。」

畢業於中文大學計算機科學的黃漢斌（左），與畢業於港大主修工業及製造系統工程系的梁逸風（右），二人現時為全職軟件工程師。（洪嘉徽攝）

曾任職記者的梁逸風，過往報道數據新聞時面對過千個地址就非常「頭痛」，「資料雜亂無章，有中英、格式不一，無門牌等，要逐個入Google地圖轉換成座標，才能製圖。」他續說，「見到美國有免費、大量處理的服務，但香港這麼小，沒有理由無，但又真的沒有。」

去年6月首屆黑客松工作坊，梁逸風分享該想法，提出製作 「香港地址解析器（Hong Kong Address Parser）」。項目令任職軟件工程師逾10年、曾想做餐廳分佈研究的黃漢斌感興趣。二人主力編寫程式，連同其他成員協助修改程式，目前解析器可將大量地址分拆，得出經緯度座標、中英翻譯出統一格式地址，包括地區、街道、門牌、大廈、區議會選區等資料，方便製作互動地圖及資料分析。

香港地址解析器（Hong Kong Address Parser）具三項功能，分別是地址轉座標、中英文翻譯、統一地址格式。（香港地址解析器網頁截圖）

目前台灣開放數據居於世界前列，「零時政府」透過程式編制開放數據、開放原碼，成功吸引市民了解政府運作及關注議題，令政府全面開放數據。然而，本港的開放數據步伐緩慢，更成為二人編寫程式時「最大困難」。

在使用政府資訊科技總監辦公室的地址搜尋服務，以及地政總署的地理位置搜尋應用程式介面的開放數據時，二人未能找到政府總部、立法會等地標，情況猶如兩個地標在地圖上「被消失」。儘管地址搜尋服務網頁顯示每月更新，惟至今未有進展，黃漢斌無奈說：「政府推出一項服務找尋地址，但連自己政總也找不到，只顯示相近的政府飛行服務總部，公信力會成疑。」

二人在編寫程式期間，使用政府的開放數據，卻發現在地址搜尋工具上均未能找到政府總部及立法會地址。（洪嘉徽攝）

他們過去半年每日利用工餘時間編製程式，希望讓新聞工作者、老師及學生等使用。梁逸風坦言，大部份人沒有誘因、義務做免費資訊工具，「我們好多時是燃燒心力、激情來支撐，最怕就是沒有人用，有人用、幫到手就最開心。」

本地社群「g0vhk」還有社工、記者、律師等加入，並舉辦每兩個月一次的黑客松（由駭客（Hacker）和馬拉松（Marathon）名字組成）工作坊，協助完成階段性項目。本周六（23日）將舉行第三次黑客松活動，有興趣的讀者可前往「g0vhk」的facebook網頁了解更多。