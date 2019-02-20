【開放數據】83政府部門今年推700數據　19部門僅將舊數轉格式

政府近年力推開放數據，各部門早前亦已交出開放數據計劃。《香港01》記者初步統計，83個政府部門年內會推出715個數據集，當中不乏亮點，如實時數據及應用程式介面﹙API﹚。不過，這些新推出的數據集並非全部是首次公開的資料；當中過半數據是舊有數據，包括部門把舊有數據轉換檔案格式，然後上載至資料一線通網站。

記者根據計劃文件的描述，嘗試逐一在網上搜尋相關數據集，發現至少有415個，即58%計劃在公年內公布的數據集，實為原已公開在政府網站的內容，不少部門只是將數據集轉換檔案類型。

金管局、機電工程署等至少19個部門，今年即將公開的數據集全為現有內容，主要是把數據轉換成方便市民使用的檔案格式。

其中，金管局、機電工程署等至少19個部門，今年計劃公開的數據集全為現有內容，主要是把數據轉換成方便市民使用的檔案格式。

一些部門計劃開放的數據較為冷門，除了此前引起討論的特首、司長辦公室新聞稿外，也有水務署物業的室內空氣質素等數據。審計署及破產管理署更將服務承諾當成開放數據。此外，政府新聞處將環保報告作為開放數據，即環保措施的成效及訂立的環保目標，這也是該部門未來3年內唯一開放的數據集。

政府開放數據5大問題

新推出的數據集以舊內容居多，例如金管局今年開放的數據，全部本來就可以在其網站上下載。﹙開放數據計劃文件﹚

1. 舊內容

數據本身已於部門網站公開，新增數據集只是把該處的資訊轉為 CSV 等格式上載到「資料一線通」﹙data.gov.hk﹚。

例子：社會福利署各項服務機構的名單及資料，教育局的中小學名單等

2. 有新一時期的數據集當成新開放數據

將新增的年度數據，當成新一批數據集，更好做法是將之加入現有數據集中。

例子：選舉事務處區議會選區新登記選民的年齡組別及性別分佈﹙2019年﹚參考數據

3. 更新頻率過疏

數據發佈頻率慢於數據收集頻率。

例子：渠務署污水處理廠的排放水每日流量數據，僅每月更新一次

4. 各部門數據不可互通，不利於數據集的整合及分析

不同部門的數據因為命名及錄入方式而不可互通，數據使用者若想將不同數據整合分析，需要花費時間清理及統一數據內容。

例子：教育局及衛生防護中心對幼稚園學校名稱有不同的表述方法

5. 數據缺乏細節，只提供總數或平均數

部分數據本身帶有空間、時間屬性，但政府部門僅提供每年更新一次的總數或平均數。

例子：消防處的火警類型、火災成因、火災級別分成不同數據集，難以對數據作更多分析，例如不能對火警類型及級別作相關性作分析

格式有改善 新增實時數據、API

《香港01》早於2017年3月已推出專題報導，探討政府不少開放資料集的檔案格式不利於分析及應用的問題，例如將資料加工成PDF檔案、圖像檔案等。

整體而言，各政府部門今次計劃推出的資料集數據格式有所提升。例如金管局此前只在官方網站提供XLSX格式數據，而今年6月將上載至「資料一線通」網站的數據集亦會提供JSON格式，其他部門的數據也多採用CSV等機讀格式發放。此外，金管局亦已於去年7月在網站推出50組金融數據及重要資訊的開放應用程式介面﹙API﹚。

政府今年推出的數據集不乏實時更新的數據，例如天文台氣像資料、創新科技署提供科學園人流統計等。政府亦將於人流密集地區設置約400支「多功能智慧燈柱」，實時收集交通、空氣質素、氣象等實時數據。

政府以現有人手應付開放數據

而就開放數據的工作，各部門會否增加專門人手？資科辦透露，現時各政府部門均已在現有人手指派一位人員，專門負責統籌相關工作，該名人員通常為主任級人員，涉及不同的職系。資科辦又指，一般而言，各政府部門的現有人手及資源可應付推行相關工作，資科辦會視情況提供技術和財政支援。

數據集發水問題仍在

《香港01》在2017年3月曾統計發現，「資料一線通」網站上6,751項資料中，有7成是「水份」，包括同一項資料按年份或月份分拆上載網頁等。然而在新政策下，個別部門仍存在同样問題，例如選舉事務處會將各年的區議會選區新登記選民數據，當成不同的數據集。