浸大斥21億建宿舍及教學大樓　增設電競室　將預留宿位予內地生

香港浸會大學今日（20日）宣布，將會斥資21億元於九龍塘聯福道原李惠利校舍北部地皮，興建全新學生宿舍及教學綜合大樓，預計可新增1,726個宿位，最快將於2023/2024學年落成。 新綜合大樓共設四座舍堂，大部分樓層為學生宿舍；低層部分則將用作學術及活動空間，樓面面積6,900平方米，設施包括大型電影配樂錄音室及工作室、電競及多用途室等等。

浸大今日舉行傳媒茶聚，宣布將斥資21億元興建全新學生宿舍及教學綜合大樓。（鄺曉斌攝）

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李惠利舊址將改建新大樓

九龍塘香港專業教育學院李惠利分校校舍空置後，南部地皮用作興建兩間新特殊學校校舍，而北部地皮則批予浸大作發展。

浸大今日與傳媒茶聚時宣布李惠利校舍地皮的最新動向，行政副校長暨秘書長李兆銓表示，工程人員已陸續進駐準備動工，首階段為拆卸原有校舍。新綜合大樓佔地7,500平方米，共設四座大樓，其中有17層、2座15層、1座13層。新大樓造價21億元，現時已獲政府的宿舍發展基金撥款11.6億元，餘款則會透過籌款及大學財政填補。

浸大計劃興建全新學生宿舍及教學綜合大樓，圖為電競及多用途室構想圖。（浸大提供）

電影配樂錄音室將成「亞洲之首」

新大樓的首四層將用作學術及活動空間，浸大計劃設立創新教育空間，暫名為「Village CARE（Creative Arena for Residential Education）」及「Creative Hub」，當中包括一間電競及多用途室，以及一間大型電影配樂錄音室及工作室。李兆銓解釋，電競及多用途室同時可作教學用途，例如模擬股票交易情況。

浸大音樂系系主任潘明倫表示，目前香港電影的大型配樂均需遠赴歐洲錄製，原因在於亞洲地區缺乏大型、專業的配樂錄音室。他表示，浸大電影配樂錄音室及工作室落成後，有望可成為「亞洲之首」。

1,726個新宿位 本地生佔6成 內地、國際生各佔兩成

現時浸大約有1,700個宿位，宿舍及教學綜合大樓落成後，宿位將進一步增加至約3,400個。浸大副校長周偉立表示，在新增1,726個宿位當中，將預留其中六成予本地生，內地及國際學生則各佔兩成；而新增宿位的本科生及研究生比例為八比二。