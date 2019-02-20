浸大擬於下學年開辦5年制自資護理學課程　正待護士管理局審批

冬季流感在過去數月肆虐香港，導致公立醫院壓力負荷過重，醫護人手短缺問題再次浮現。香港浸會大學今日（20日）與傳媒茶聚時宣布，校方正籌備開辦5年制護理學學士自資課程，目前正接受護士管理局評審，期望最快可於下學年正式開辦。

浸大今日舉行傳媒茶聚時表示，校方正籌備開辦5年制護理學學士自資課程。（鄺曉斌攝）

浸大持續教育學院院長鍾志杰表示，鑒於本港近年護士人手短缺，校方去年已聘請數名具備博士學歷的資深護理人員，並已成立「護理教育部」，籌備開辦護理學學士自資課程。他表示，目前課程正處於護士管理局評審最後階段，有信心課程能順利獲批，期望可於下學年正式開辦。

課程已處於護士管理局評審最後階段

至於招生人數、學費等細節方面，鍾志杰由於課程仍在評審階段，目前未能確認相關資料。惟他補充，目前指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）涵蓋部分自資院校的護理系課程，而教資會資助院校的自資課程一般不包括在內。

另外，浸大計劃於明年開辦6個新本科課程，包括：創意產業音樂學士、生物資源與農業科學理學士（JS2510理學士課程其中一項主修）、地理／歷史／社會學及個人、社會及人文教學（雙學位課程）、商業計算及數據分析理學士，以及與西門費莎大學合辦的工商管理學學士雙學位課程、數學及統計理學士及精算理學士雙學位課程。