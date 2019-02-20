醫管局擬先加三級病房助理薪金　工會反對：打擊其他職級士氣

醫院管理局人力資源部聯同顧問公司代表，今日（20日）傍晚與病房助理等支援職系員工開會，討論薪酬調整問題。 有與會的工會代表透露，當局建議先調整三A及三B級的起薪點約7%，以及為第三級員工加薪2.5%，但遭出席代表反對，工會認為只調高入職薪金對現有員工不公平，而加薪亦應同時適用於一、二及三級的助理，目前仍未知加薪方案會否如期於4月1日起生效。

病房助理的流失率高，醫管局出招吸引新人入行。（資料圖片）

有出席會議的醫管局支援職系員工協會理事蔡富安透露，會面歷時約兩小時，醫管局總辦事處人力資源部主管彭飛舟與負責今次薪酬架構檢討的顧問公司代表與約3個工會的代表見面，出席人數近20人。

蔡富安引述顧問公司就薪酬調整方案諮詢工會意見，方案建議將三A及三B級助理（包括病人服務助理、運作助理、行政助理）的起薪點增加7至9%，如三A級的起薪點會由13,100元加至14,200元，而三B級的起薪點則由10,900元加至約11,900元；另外，現職的三A及三B級員工會獲加薪2.5%，上述兩項短期措施預計4月1日起生效。

與會工會代表反對分職級加薪 斥做法不公平

不過建議遭與會的工會代表反對，蔡富安強調若只加新入職員工的薪金，置舊員工不顧，做法不公平；他又舉例指，護老院的病人助理普遍薪金已達約17,000元，加薪幅度在市場缺乏競爭力。

蔡富安引述顧問公司代表指，中長期措施會考慮一併調整其他職級的薪金，預計於6月至9月期間生效。蔡富安斥當局分階段加薪做法馬虎，亦會打擊其他職級員工的士氣，希望醫管局可「一次過」為全部職級員工的薪酬作調整。

蔡透露顧問公司日後或需再跟工會代表會面，而由於建議未呈交上醫管局大會，加薪的生效日期仍存在變數。

據悉醫管局今次的檢討，除了研究調整支援職系的薪酬架構，亦會研究在內部增加培訓及晉升機會，助較低職位的病房助理升職。