醫護人手問題「流血不止」，上至醫生、下至病房助理都難請人。醫管局前線醫護人員及支援職系員工，早前先後向醫管局表達對人手嚴重不足的不滿。 據悉，醫管局人事部將於今日（20日）和前線支援員工見面，包括病人服務助理、運作助理等基層員工。消息指，當局計劃率先將三A及三B級員工職位（支援人員最基層的職級）起薪點，上調7%至9%，最快4月1日於新一個財政年度生效，料有逾萬人受惠。

消息指，醫管局欲上調支援職系員工的起薪點。（資料圖片）

醫護人手短缺，醫生、護士人手要先增加學額，才可逐步增加人手。而支援職系員工亦同樣面臨人手問題，不少公立醫院職員都大呻，「不止醫生，其實病房姐姐都好難請。」新一年度財政預算案公布在即，有消息人士透露，醫管局將率先上調三A及三B級員工的起薪點，加幅達7%至9%。由於薪酬調整會增加經常開支，故預料需向政府增加經常撥款，或在新一份財政預算案反映。

根據食物及衞生局的《醫院管理局督導委員會檢討報告》，截至2015年2月28日，醫管局共聘請10,274名病人服務助理，而醫院管理局2017/18年報公布，現時全港共有13,325名病人服務助理及其他護理支援人員，預料今次薪酬調整有逾萬人受惠。

加薪後起薪點14,079元

三A級及三B級員工包括病人服務助理、運作助理及行政助理等職位。若按起薪點調高7%至9%後，以「三A級病人服務助理」為例，起薪點可由現時的13,158元增加到14,079元至14,342元不等。

現時三A及三B級員工薪酬一覽。（香港01製圖）

三B級職級較低 但頂薪點可高於三A起薪點 醫管局有意撥亂反正

據悉醫管局亦有意醫管局會統一三A、三B兩級的員工為第3級員工，並有望於本年內重整薪金架構。單就職級而言，三A較三B高一級，惟薪酬方面，現時三A級員工的薪酬由12,343元至15,599元不等；而三B級員工則由10,715元至13,022元不等，即較低級的三B級員工頂薪點高於三A員工入職時的薪金。消息指，醫管局欲避免上述問題再發生。

彭飛舟預計今年9月可完成整個薪酬調整顧問程序。（資料圖片） 醫管局人力資源部：仍需諮詢員工意見 有詳情會再公布 醫管局總辦事處人力資源主管彭飛舟接受《香港01》電話訪問時證實今日開會的消息，又指目前正就薪酬調整幅度陸續與各支援職系的員工代表開會及作諮詢，但由於加薪幅度需按員工的回應再作調整，仍未有最終定案，若有詳情會盡快公布。他未有確認醫管局是否將統一三A、三B級。 彭飛舟又透露，現有約2萬名支援職系人員，形容自己都「心急」想盡快完成諮詢，希望可在今年年中完成諮詢階段，預計可於9月完成整個薪酬調整顧問程序。

支援職系員工的工會曾發起抗議，望當局改善薪酬，增加人手。（資料圖片） 支援職系工會：若只調整起薪點吸引力不大 醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲透露，今日會議將有不同工會的代表出席，她續指過往支援職系員工每年均有2.5%增薪點，即俗稱「跳point」，若只調整起薪點的吸引力不大，因現時由三A級至二級員工之間有15個薪金點，每年「跳point」要跳足15年才可升至頂薪，加幅對員工而言太少。 她續指現時人手流失率高達兩成，不少資深職員都感到灰心，繼而「跳槽」到福利較好的私人市場，她對醫管局願意檢討薪酬感高興，但認為每年增薪點應加至最少5%，才有助挽留有資歷、熟悉病房運作的資深員工。

醫管局發言人回覆查詢時指，正就支援職系員工的薪酬架構進行檢討，詳情會在完成檢討後會盡快公布，局方樂意聽取員工在有關方面的意見。