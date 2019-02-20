消息：醫管局研加碼留人　擬提供培訓助「工多藝熟」病房助理升職

面對醫護壓力「爆煲」、工作量激增，醫院管理局早前聘請顧問公司檢討病房助理等支援職系薪金，該公司今日（20日）與支援職系員工開會，三A及三B級員工料可獲加薪2.5%及上調起薪點7至9%。有消息人士向《香港01》透露，顧問公司除調整薪金外，亦將會研究提供內部培訓予本身職級較低、但有一定年資，對病房運作「工多藝熟」的助理，讓他們合資格晉升至較高的職級，獲較佳待遇。 此外，對於有報道指，政府料在財政預算案增撥近六億元經常開支予醫管局。消息人士補充，增撥的款項當中，除了增加支援職系薪酬外，亦涉及病床及更新藥物名冊等用途。

醫管局正就支援職系、即病房助理等員工的薪酬架構進行檢討。（資料圖片）

本港醫護需求日增，適逢冬季流感高峰期，前線人員的工作壓力愈來愈大，終令多個不同職系，包括醫生、護士、護理支援人員等均站出來表達不滿。《香港01》稍早報道，醫管局今日會與支援職系員工開會，據了解三A及三B級員工會率先獲加薪2.5%，預料第三級員工的起薪點亦正研究上調7至9%。

檢討分兩階段進行 除研加薪 亦考慮提供內部培訓增升遷機會

據悉醫管局聘用一間顧問公司進行薪酬檢討，有消息人士向《香港01》再透露檢討細節，指是次檢討大致分為兩部份，第一部份研究上調入職薪金，希望增加新人入職意願；另一建議是合併三A及三B級員工，消息人士形容「成數幾大」，是因為當局希望可令員工無需再考升職試，便可享較高的頂薪點，藉此增加員工留在醫管局工作的意願。據了解，受惠人數逾一萬三千人，開支料逾億元。

消息人士續指，檢討的第二部份，則是研究長遠會否由醫管局提供內部培訓，讓一些原本較低職級的員工晉升為較高級的職位，因為現時不少在病房內工作的助理教育水平較低，要升職相對困難，消息人士指當局明白病房內部份工作講求「工多藝熟」，正研究能否為有一定年資的員工，提供訓練及相應資格，日後或可令職級較低的「運作助理」透過內部培訓，晉升為病人服務助理，增加員工的晉升機會，但相關年資要求及可行性仍有待商討。

據了解，類似的檢討，醫管局早於2011年曾經做過，當時主要檢討支援服務助理及技術服務助理的職系架構。消息人士指，這類檢討的顧問報告不會公開，但會呈上醫管局大會討論，通過後會適時公布新措施及實行細節。據悉第一部份的檢討報告最遲於4月內完成，而第二部份則預計於今年年底完成。

另外，有傳媒報道指，政府料在新的財政預算案增撥近六億元經常開支予醫管局。消息人士補充，增撥的款項當中，除了用作增加支援職系薪酬外，亦涉及加開病床及將部份自費藥物納入藥物名冊等用途。