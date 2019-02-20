【土地大辯論】尹兆堅：只收回32公頃高球場是「派粒糖呃間廠」

政府今日（20日）公布決定局部收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，球場仍可繼續用餘下140公頃的用地舉辦國際高球賽事及球員培訓。 立法會內，泛民建制各政黨都立場不一，民主黨尹兆堅認為，局部收回的做法是「派粒糖呃間廠」，遠離公眾期望；梁耀忠質疑可否重置高球場，但形容部分收回是「好過冇」。建制派方面，工聯會麥美娟則歡迎及支持政府發展高球場；經民聯盧偉國則稱，政府應首先以填海或發展郊野公園邊陲地帶。

梁耀忠質疑可否重置高球場，未能長遠解決房屋問題，但形容部分收回是「好過冇」。（林景輝攝）

民主黨尹兆堅指，今次政府決定「某程度上是基於龐大民意下的小勝，但政府是大失職」，不全面收回高球場，質疑政府是斷章取義、偷換概念，因為土供組建議全面收回高球場，而非部分收回，是「派粒糖呃間廠」，遠離公眾期望。

議會陣線陳志全則批評，政府今次是變相永續保存140公頃高球場；朱凱廸則認為是「高球場斷臂保命、永續權貴霸權」；范國威亦表示，局部發展高球場意味「政府向權貴跪低」；公民黨陳淑莊認為，收回部分高球場是「小恩小惠」，用32公頃換取140公頃土地，實在是一勞永逸。

工黨就發聲明，強烈譴責政府拒絕收回整個粉嶺高球場，形容收回32公頃用地只是象徵式、敷衍公眾，反映特首林鄭月將無誠意解決房屋短缺問題，置基層住屋及弱勢社群之社福需要於不顧，只對權貴獻媚，一切都只是按照假諮詢的劇本進行。

建制政黨方面，工聯會麥美娟歡迎及支持政府發展高球場，同意應作公營房屋用途；同時認同政府發展棕地、興建人工島等政策。該黨郭偉強亦透露，今午收到民政事務局通知，下周一的立法會民政事務委員會加插討論私人遊樂場地契約，政府將盡快向立法會提交文件。經民聯盧偉國則持相反意見，認為政府應先以填海或發展郊野公園邊陲地帶。