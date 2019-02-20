1993年持械劫金行案　匪徒在職員面前上膛　遭警追捕開槍擲手榴彈

北角英皇道1993年發生持械劫案，警員與匪徒駁火，1匪徒最終不治。事隔逾25年，一名涉嫌任中間人的男子去年回港自首但否認指控，案今在高院續審。控方傳召當年曾與來自內地的多名匪徒對峙的警員作供，他憶述當時有匪徒用槍指向他疑似想向他開槍，他即開槍還擊，之後又有人向他們投擲手榴彈，但該彈最終未有爆炸。

金行職員何智聰稱匪徒在他面前為槍上子彈。（朱棨新攝）

被告葉榮發，58歲，被控於1993年2月15日，在北角英皇道新都城大廈地下，連同他人搶劫英皇珠寶金行，並劫去一批價值逾125萬元的金飾。

劫匪在職員面前把子彈上膛

金行男職員何智聰稱，案發日中午1時許，有兩名蒙頭的劫匪進入金行。其中較肥的劫匪向何稱「打劫」。何又見到該劫匪取出手槍，並把子彈上膛。何因此感到驚慌，擔心劫匪向他開槍。而劫匪把金飾放入布袋後，便逃離現場。

警員見匪徒欲開槍即先開一槍

至於男警唐大荃供稱，於案發日中午接報發生劫案，和另一名同僚前往劫案現場，見到一架石油氣車在馬路中間。他和同僚從石油氣車後方，見到數人正登上貨車。其中一人上車前，望向唐並疑似開槍，唐遂先開一槍。

男警唐大荃稱當日見疑匪舉槍指向他並疑似想開槍。（朱棨新攝）

之後有槍聲及爆炸聲

唐開槍後，對方從貨車的左邊車門上車，隨後傳出槍聲和爆炸聲。有人之後下車，又再疑似用槍指向唐，唐便開第二槍，該人又再上車。惟唐不肯定同他疑似開槍的劫匪，是否同一人。

扔出的手榴彈未有爆炸

其他警員要求車內的劫匪棄械後，有人從司機位扔出一枝槍和一個手榴彈。因手榴彈未有爆炸，唐和現場警員遂走近貨車。唐指，當時貨車的擋風玻璃碎裂。而貨車的前轆亦「爆軚」，唐相信係爆炸引致。

一名自稱貨車司機的人士首先下車，繼而另一男子被推落車，當時他已無反應。該男子被送院，唐事後得知他不治。

7件金飾下落不明

而控方案情續指，警方最終起回大部份被劫的金飾，但有7件金飾則下落不明。此外，警方在案中檢獲未爆炸的手榴彈，屬中國一型手榴彈。至於另外兩支手槍，其型號分別為匈牙利製48型自動上膛7.62乘25毫米口徑手槍，和自動上膛0.45吋口徑手槍。

案件編號：HCCC395/1993、28/1994